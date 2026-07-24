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Die Finals 2026 - Speed-Klettern: Medaillenspektakel im Mixed-Team
Die Finals 2026
Speed-Klettern: Medaillenspektakel im Mixed-Team
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Speed-Klettern: Medaillenspektakel im Mixed-Team
- 24.07.2026
Die Medaillenentscheidung beim Speed-Klettern im Mixed-Staffelwettbewerb auf dem Hannover Opernplatz mit Halbfinale, Bronze- und Goldfinale. Kommentator: Julius Hilfenhaus.
Speed-Klettern: Medaillenspektakel im Mixed-Team
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- 24.07.2026
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Die Medaillenentscheidung beim Speed-Klettern im Mixed-Staffelwettbewerb auf dem Hannover Opernplatz mit Halbfinale, Bronze- und Goldfinale. Kommentator: Julius Hilfenhaus.