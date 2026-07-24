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Die Finals 2026 - Speed-Klettern: Medaillenspektakel im Mixed-Team

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Speed-Klettern: Medaillenspektakel im Mixed-Team
  • 24.07.2026

Die Medaillenentscheidung beim Speed-Klettern im Mixed-Staffelwettbewerb auf dem Hannover Opernplatz mit Halbfinale, Bronze- und Goldfinale. Kommentator: Julius Hilfenhaus.

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ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
Speed-Klettern: Medaillenspektakel im Mixed-Team

Die Medaillenentscheidung beim Speed-Klettern im Mixed-Staffelwettbewerb auf dem Hannover Opernplatz mit Halbfinale, Bronze- und Goldfinale. Kommentator: Julius Hilfenhaus.

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