Der deutsche Speedkletterer Sebastian Lucke greift am Ende der Session nach der digitalen Glocke
Die Finals 2026
Neues Video
ZDF

Die Finals 2026 - Speedklettern: Herzschlagfinale vor der Oper

Die Finals 2026
Speedklettern: Herzschlagfinale vor der Oper
Abspielen
Neues Video
ZDF
Die Finals 2026
Speedklettern: Herzschlagfinale vor der Oper
  • 25.07.2026

Sebastian Lucke und Andrin Zedler bringen Spannnung in das Finale des Speedkletterns. Die Entscheidung bei den Männern. Kommentator: Julius Hilfenhaus.

Abspielen
ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
Speedklettern: Herzschlagfinale vor der Oper

Sebastian Lucke und Andrin Zedler bringen Spannnung in das Finale des Speedkletterns. Die Entscheidung bei den Männern. Kommentator: Julius Hilfenhaus.

Abspielen
Ähnliche Inhalte entdecken
SportLivestreamherausforderndDie Finals 2026