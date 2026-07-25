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Die Finals 2026 - Speedklettern: Herzschlagfinale vor der Oper
Die Finals 2026
Speedklettern: Herzschlagfinale vor der Oper
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Die Finals 2026
Speedklettern: Herzschlagfinale vor der Oper
- 25.07.2026
Sebastian Lucke und Andrin Zedler bringen Spannnung in das Finale des Speedkletterns. Die Entscheidung bei den Männern. Kommentator: Julius Hilfenhaus.
Speedklettern: Herzschlagfinale vor der Oper
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- 25.07.2026
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Sebastian Lucke und Andrin Zedler bringen Spannnung in das Finale des Speedkletterns. Die Entscheidung bei den Männern. Kommentator: Julius Hilfenhaus.