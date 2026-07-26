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Die Finals 2026 - Klettern: 0,05 Sekunden entscheiden über Gold

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Klettern: 0,05 Sekunden entscheiden über Gold
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Klettern: 0,05 Sekunden entscheiden über Gold
  • 26.07.2026

Eine 14-Jährige gewinnt DM-Bronze im Speedklettern - und im Finale entscheiden 0,05 Sekunden über Gold. Die Medaillenentscheidungen relive mit Live-Kommentar Julius Hilfenhaus.

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ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
Klettern: 0,05 Sekunden entscheiden über Gold

Eine 14-Jährige gewinnt DM-Bronze im Speedklettern - und im Finale entscheiden 0,05 Sekunden über Gold. Die Medaillenentscheidungen relive mit Live-Kommentar Julius Hilfenhaus.

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