Die Finals in Hannover: Anjuli Knäsche vom VfB Stuttgart 1893 springt über die Latte.
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Die Finals 2026 - Stabhochsprung: Knäsche souverän zum Titel

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Stabhochsprung: Knäsche souverän zum Titel
  • 24.07.2026

Vor toller Kulisse auf dem Opernplatz in Hannover springt Favoritin Anjuli Knäsche souverän zu ihrem vierten DM-Titel. Anna Hiesinger holt mit persönlicher Bestleistung Silber. Sarah Vogel wird Dritte.

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ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
Stabhochsprung: Knäsche souverän zum Titel

Vor toller Kulisse auf dem Opernplatz in Hannover springt Favoritin Anjuli Knäsche souverän zu ihrem vierten DM-Titel. Anna Hiesinger holt mit persönlicher Bestleistung Silber. Sarah Vogel wird Dritte.

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