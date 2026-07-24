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Die Finals 2026 - Stabhochsprung: Knäsche souverän zum Titel
Die Finals 2026
Stabhochsprung: Knäsche souverän zum Titel
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Die Finals 2026
Stabhochsprung: Knäsche souverän zum Titel
- 24.07.2026
Vor toller Kulisse auf dem Opernplatz in Hannover springt Favoritin Anjuli Knäsche souverän zu ihrem vierten DM-Titel. Anna Hiesinger holt mit persönlicher Bestleistung Silber. Sarah Vogel wird Dritte.
Stabhochsprung: Knäsche souverän zum Titel
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- 24.07.2026
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Vor toller Kulisse auf dem Opernplatz in Hannover springt Favoritin Anjuli Knäsche souverän zu ihrem vierten DM-Titel. Anna Hiesinger holt mit persönlicher Bestleistung Silber. Sarah Vogel wird Dritte.