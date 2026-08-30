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Kanu-WM: Sprintrennen Sonntagvormittag
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Kanu-WM: Sprintrennen Sonntagvormittag
Die Kanu-Sprint-WM in Posen. Die Weltelite auf der berühmten Malta-Regattastrecke – darunter zahlreiche Olympiasieger. Live im Stream.
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Kanu-WM: Sprintrennen Sonntagvormittag
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- 30.08.2026
Die Kanu-Sprint-WM in Posen. Die Weltelite auf der berühmten Malta-Regattastrecke – darunter zahlreiche Olympiasieger. Live im Stream.