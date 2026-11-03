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Sport - YOG: Tischtennis, Itagaki gegen Kodet

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YOG: Tischtennis, Itagaki gegen Kodet
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YOG: Tischtennis, Itagaki gegen Kodet

Bei den Youth Olympic Games trifft im Tischtennis-Achtelfinale Koharu Itagaki aus Deutschland auf die Tschechin Hanka Kodet - hier live im Stream. Kommentar: Sebastian Ungermanns.

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Bei den Youth Olympic Games trifft im Tischtennis-Achtelfinale Koharu Itagaki aus Deutschland auf die Tschechin Hanka Kodet - hier live im Stream. Kommentar: Sebastian Ungermanns.

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