Sport
ZDF

Sport - YOG: Tischtennis, Itagaki gegen Han

Sport
YOG: Tischtennis, Itagaki gegen Han
Abspielen
ZDF
Sport
YOG: Tischtennis, Itagaki gegen Han
  • 01.11.2026

Bei den Youth Olympic Games trifft im Tischtennis Koharu Itagaki aus Deutschland auf die Neuseeländerin Anzhou Han - hier live im Stream. Kommentar: Sebastian Ungermanns.

Verfügbar bis

Abspielen
Sport
YOG: Tischtennis, Itagaki gegen Han

Bei den Youth Olympic Games trifft im Tischtennis Koharu Itagaki aus Deutschland auf die Neuseeländerin Anzhou Han - hier live im Stream. Kommentar: Sebastian Ungermanns.

Abspielen

Verfügbar bis

sportstudio live: Tischtennis
Ähnliche Inhalte entdecken
SportLivestreamherausforderndSport