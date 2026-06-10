DFB-Pressekonferenz aus Winston-Salem mit Assan Ouedraogo und David Raum

Sport

Livestream

herausfordernd



ab 20:00 Uhr

10.06.2026

ZDF

Stimmt die Chemie im Team? Wie fit sind die Spieler? Lagebericht aus dem deutschen WM-Camp in Winston-Salem - die DFB-Pressekonferenz live im Stream.