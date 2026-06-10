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FIFA WM 2026 - DFB-Pressekonferenz aus Winston-Salem mit Assan Ouedraogo und David Raum
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DFB-Pressekonferenz aus Winston-Salem mit Assan Ouedraogo und David Raum
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DFB-Pressekonferenz aus Winston-Salem mit Assan Ouedraogo und David Raum
Stimmt die Chemie im Team? Wie fit sind die Spieler? Lagebericht aus dem deutschen WM-Camp in Winston-Salem - die DFB-Pressekonferenz live im Stream.
DFB-Pressekonferenz aus Winston-Salem mit Assan Ouedraogo und David Raum
- Sport
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- herausfordernd
- 10.06.2026
- ZDF
Stimmt die Chemie im Team? Wie fit sind die Spieler? Lagebericht aus dem deutschen WM-Camp in Winston-Salem - die DFB-Pressekonferenz live im Stream.