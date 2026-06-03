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Fußball-WM 2026 - DFB-Pressekonferenz aus Chicago mit Kai Havertz
Fußball-WM 2026
DFB-Pressekonferenz aus Chicago mit Kai Havertz
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DFB-Pressekonferenz aus Chicago mit Kai Havertz
Die deutsche Nationalmannschaft ist in den USA angekommen. Erste Station Chicago, wo die Generalprobe mit dem Testspiel gegen die USA steigt. Die Pressekonferenz mit Kai Havertz live im Stream.
DFB-Pressekonferenz aus Chicago mit Kai Havertz
- Sport
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- herausfordernd
- 03.06.2026
- ZDF
Die deutsche Nationalmannschaft ist in den USA angekommen. Erste Station Chicago, wo die Generalprobe mit dem Testspiel gegen die USA steigt. Die Pressekonferenz mit Kai Havertz live im Stream.