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Fußball-WM 2026 - DFB-Pressekonferenz aus Chicago mit Kai Havertz

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Die deutsche Nationalmannschaft ist in den USA angekommen. Erste Station Chicago, wo die Generalprobe mit dem Testspiel gegen die USA steigt. Die Pressekonferenz mit Kai Havertz live im Stream.

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Offizieller Sender der FIFA Fußball-WM 2026
DFB-Pressekonferenz aus Chicago mit Kai Havertz

Die deutsche Nationalmannschaft ist in den USA angekommen. Erste Station Chicago, wo die Generalprobe mit dem Testspiel gegen die USA steigt. Die Pressekonferenz mit Kai Havertz live im Stream.

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