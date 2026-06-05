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Fußball-WM 2026 - DFB-Abschluss-Pressekonferenz aus Chicago
Fußball-WM 2026
DFB-Abschluss-Pressekonferenz aus Chicago
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Fußball-WM 2026
DFB-Abschluss-Pressekonferenz aus Chicago
- 05.06.2026
Wie eingespielt ist die deutsche Mannschaft? Auf der abschließenden Pressekonferenz vor dem Testspiel gegen die USA äußern sich Julian Nagelsmann und Florian Wirtz. Live im Stream.
DFB-Abschluss-Pressekonferenz aus Chicago
- Sport
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- 05.06.2026
- ZDF
Wie eingespielt ist die deutsche Mannschaft? Auf der abschließenden Pressekonferenz vor dem Testspiel gegen die USA äußern sich Julian Nagelsmann und Florian Wirtz. Live im Stream.