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Fußball-WM 2026 - DFB-Abschluss-Pressekonferenz aus Chicago

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DFB-Abschluss-Pressekonferenz aus Chicago
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DFB-Abschluss-Pressekonferenz aus Chicago
  • 05.06.2026

Wie eingespielt ist die deutsche Mannschaft? Auf der abschließenden Pressekonferenz vor dem Testspiel gegen die USA äußern sich Julian Nagelsmann und Florian Wirtz. Live im Stream.

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Offizieller Sender der FIFA Fußball-WM 2026
DFB-Abschluss-Pressekonferenz aus Chicago

Wie eingespielt ist die deutsche Mannschaft? Auf der abschließenden Pressekonferenz vor dem Testspiel gegen die USA äußern sich Julian Nagelsmann und Florian Wirtz. Live im Stream.

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