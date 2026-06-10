ZDF
FIFA WM 2026 - FIFA-Pressekonferenz aus Mexiko-Stadt mit Gianni Infantino
FIFA WM 2026
FIFA-Pressekonferenz aus Mexiko-Stadt mit Gianni Infantino
ZDF
FIFA WM 2026
FIFA-Pressekonferenz aus Mexiko-Stadt mit Gianni Infantino
- 10.06.2026
FIFA-Präsident Gianni Infantino ist in Mexiko-Stadt und gibt dort eine Pressekonferenz. Live im Stream im Originalton.
FIFA-Pressekonferenz aus Mexiko-Stadt mit Gianni Infantino
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 10.06.2026
- ZDF
FIFA-Präsident Gianni Infantino ist in Mexiko-Stadt und gibt dort eine Pressekonferenz. Live im Stream im Originalton.