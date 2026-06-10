FIFA President Gianni Infantino makes comments during the opening ceremony of the International Broadcast Center Monday, June 1, 2026, in Dallas. (AP Photo/Tony Gutierrez)
FIFA WM 2026
ZDF

FIFA WM 2026 - FIFA-Pressekonferenz aus Mexiko-Stadt mit Gianni Infantino

FIFA WM 2026
FIFA-Pressekonferenz aus Mexiko-Stadt mit Gianni Infantino
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ZDF
FIFA WM 2026
FIFA-Pressekonferenz aus Mexiko-Stadt mit Gianni Infantino
  • 10.06.2026

FIFA-Präsident Gianni Infantino ist in Mexiko-Stadt und gibt dort eine Pressekonferenz. Live im Stream im Originalton.

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Offizieller Sender der FIFA Fußball-WM 2026
FIFA-Pressekonferenz aus Mexiko-Stadt mit Gianni Infantino

FIFA-Präsident Gianni Infantino ist in Mexiko-Stadt und gibt dort eine Pressekonferenz. Live im Stream im Originalton.

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