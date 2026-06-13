ZDF
FIFA WM 2026 - DFB-Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann und Aleksandar Pavlovic
FIFA WM 2026
DFB-Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann und Aleksandar Pavlovic
ZDF
FIFA WM 2026
DFB-Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann und Aleksandar Pavlovic
- 14.06.2026
Die deutsche Nationalmannschaft ist in Houston angekommen. Nach dem Abschlusstraining vor dem Curacao-Spiel: die Pressekonferenz mit Bundestrainer Julian Nagelsmann und Aleksandar Pavlovic live im Stream.
DFB-Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann und Aleksandar Pavlovic
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 14.06.2026
- ZDF
Die deutsche Nationalmannschaft ist in Houston angekommen. Nach dem Abschlusstraining vor dem Curacao-Spiel: die Pressekonferenz mit Bundestrainer Julian Nagelsmann und Aleksandar Pavlovic live im Stream.