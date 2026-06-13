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FIFA WM 2026
ZDF

FIFA WM 2026 - DFB-Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann und Aleksandar Pavlovic

FIFA WM 2026
DFB-Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann und Aleksandar Pavlovic
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ZDF
FIFA WM 2026
DFB-Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann und Aleksandar Pavlovic
  • 14.06.2026

Die deutsche Nationalmannschaft ist in Houston angekommen. Nach dem Abschlusstraining vor dem Curacao-Spiel: die Pressekonferenz mit Bundestrainer Julian Nagelsmann und Aleksandar Pavlovic live im Stream.

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Offizieller Sender der FIFA Fußball-WM 2026
DFB-Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann und Aleksandar Pavlovic

Die deutsche Nationalmannschaft ist in Houston angekommen. Nach dem Abschlusstraining vor dem Curacao-Spiel: die Pressekonferenz mit Bundestrainer Julian Nagelsmann und Aleksandar Pavlovic live im Stream.

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