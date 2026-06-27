Live
ZDF
FIFA WM 2026 - DFB-Pressekonferenz am 27. Juni mit Rudi Völler
FIFA WM 2026
DFB-Pressekonferenz am 27. Juni mit Rudi Völler
Live
ZDF
FIFA WM 2026
DFB-Pressekonferenz am 27. Juni mit Rudi Völler
Wie hat die deutsche Mannschaft die erste Turnierniederlage weggesteckt, welche Lehren zieht sie daraus und wie wird das Team das Sechzehntelfinale angehen? Die DFB-Pressekonferenz mit Rudi Völler live im Stream.
DFB-Pressekonferenz am 27. Juni mit Rudi Völler
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 27.06.2026
- ZDF
Wie hat die deutsche Mannschaft die erste Turnierniederlage weggesteckt, welche Lehren zieht sie daraus und wie wird das Team das Sechzehntelfinale angehen? Die DFB-Pressekonferenz mit Rudi Völler live im Stream.