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FIFA WM 2026
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ZDF

FIFA WM 2026 - DFB-Pressekonferenz am 27. Juni mit Rudi Völler

FIFA WM 2026
DFB-Pressekonferenz am 27. Juni mit Rudi Völler
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Live
ZDF
FIFA WM 2026
DFB-Pressekonferenz am 27. Juni mit Rudi Völler

Wie hat die deutsche Mannschaft die erste Turnierniederlage weggesteckt, welche Lehren zieht sie daraus und wie wird das Team das Sechzehntelfinale angehen? Die DFB-Pressekonferenz mit Rudi Völler live im Stream.

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FIFA Fußball-WM 2026_ZDFSportstudio
DFB-Pressekonferenz am 27. Juni mit Rudi Völler

Wie hat die deutsche Mannschaft die erste Turnierniederlage weggesteckt, welche Lehren zieht sie daraus und wie wird das Team das Sechzehntelfinale angehen? Die DFB-Pressekonferenz mit Rudi Völler live im Stream.

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