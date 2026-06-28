Live
ZDF
FIFA WM 2026 - DFB-Pressekonferenz vor dem Paraguay-Spiel mit Nagelsmann und Havertz
FIFA WM 2026
DFB-Pressekonferenz vor dem Paraguay-Spiel mit Nagelsmann und Havertz
Live
ZDF
FIFA WM 2026
DFB-Pressekonferenz vor dem Paraguay-Spiel mit Nagelsmann und Havertz
Der Bundestrainer äußert sich vor dem ersten K.-o.-Spiel bei der WM gegen Paraguay. Die Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann und Kai Havertz live.
DFB-Pressekonferenz vor dem Paraguay-Spiel mit Nagelsmann und Havertz
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 29.06.2026
- ZDF
Der Bundestrainer äußert sich vor dem ersten K.-o.-Spiel bei der WM gegen Paraguay. Die Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann und Kai Havertz live.