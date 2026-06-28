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FIFA WM 2026
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ZDF

FIFA WM 2026 - DFB-Pressekonferenz vor dem Paraguay-Spiel mit Nagelsmann und Havertz

FIFA WM 2026
DFB-Pressekonferenz vor dem Paraguay-Spiel mit Nagelsmann und Havertz
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Live
ZDF
FIFA WM 2026
DFB-Pressekonferenz vor dem Paraguay-Spiel mit Nagelsmann und Havertz

Der Bundestrainer äußert sich vor dem ersten K.-o.-Spiel bei der WM gegen Paraguay. Die Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann und Kai Havertz live.

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FIFA Fußball-WM 2026_ZDFSportstudio
DFB-Pressekonferenz vor dem Paraguay-Spiel mit Nagelsmann und Havertz

Der Bundestrainer äußert sich vor dem ersten K.-o.-Spiel bei der WM gegen Paraguay. Die Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann und Kai Havertz live.

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