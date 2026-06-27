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FIFA WM 2026 - Spätes Drama bei Iran gegen Ägypten
FIFA WM 2026
Spätes Drama bei Iran gegen Ägypten
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Spätes Drama bei Iran gegen Ägypten
- 27.06.2026
Sowohl Ägypten als auch Iran haben vor dem Spiel die Chance auf den Gruppensieg. Schon früh im Spiel reiht sich ein Highlight an das nächste.
Spätes Drama bei Iran gegen Ägypten
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- 27.06.2026
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Sowohl Ägypten als auch Iran haben vor dem Spiel die Chance auf den Gruppensieg. Schon früh im Spiel reiht sich ein Highlight an das nächste.
Ägypten hat im von Spannungen begleiteten "Pride Match" den Gruppensieg bei der Fußball-WM verpasst. Die Mannschaft um Superstar Mohamed Salah kam in Seattle gegen den Iran nur zu einem 1:1 (1:1) – und darf trotzdem jubeln. Bitter: Ein iranischer Treffer in der Nachspielzeit wurde wegen einer knappen Abseitsposition aberkannt.
Im WM-Stadion von Seattle traf Mahmoud Saber für Ägypten (5. Minute). Ramin Rezaeian glich für den Iran aus (14.). Zuvor scheiterte Mehdi Taremi mit einem Foulelfmeter an Ägyptens Torwart Ufa Schobeir (11.). Dass die "Pharaonen" erstmals die Gruppenphase überstehen würden, war schon vor dem Anpfiff sicher gewesen. Die Iraner müssen als Tabellendritter bangen.
Die Aufstellungen:
Ägypten: Shobeir - Hany, Abdelmonem (15. Ibrahim), Rabia, Fatouh - Lasheen, Saber (46. Attia) - Zico (76. Abdel Karim), Salah (57. Sayed), Ashour (46. Marmoush), - Trezeguet.
Trainer: Hossam Hassan Hussein
Trainer: Hossam Hassan Hussein
Iran: Beiranvand - Rezaeian, Kanaani (46. Hardani), Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi - Ghoddos (67. Moghanlou), Ghorbani, Ezatolahi - Mohebi (90+1. Jahanbakhsh), Taremi.
Trainer: Amir Ghalenoei
Trainer: Amir Ghalenoei
Schiedsrichter: Szymon Marciniak (Polen)
Kommentator: Daniel Gahn
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