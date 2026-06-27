Ägypten hat im von Spannungen begleiteten "Pride Match" den Gruppensieg bei der Fußball-WM verpasst. Die Mannschaft um Superstar Mohamed Salah kam in Seattle gegen den Iran nur zu einem 1:1 (1:1) – und darf trotzdem jubeln. Bitter: Ein iranischer Treffer in der Nachspielzeit wurde wegen einer knappen Abseitsposition aberkannt.

Im WM-Stadion von Seattle traf Mahmoud Saber für Ägypten (5. Minute). Ramin Rezaeian glich für den Iran aus (14.). Zuvor scheiterte Mehdi Taremi mit einem Foulelfmeter an Ägyptens Torwart Ufa Schobeir (11.). Dass die "Pharaonen" erstmals die Gruppenphase überstehen würden, war schon vor dem Anpfiff sicher gewesen. Die Iraner müssen als Tabellendritter bangen.

Die Aufstellungen:

Ägypten: Shobeir - Hany, Abdelmonem (15. Ibrahim), Rabia, Fatouh - Lasheen, Saber (46. Attia) - Zico (76. Abdel Karim), Salah (57. Sayed), Ashour (46. Marmoush), - Trezeguet.

Trainer: Hossam Hassan Hussein

Iran: Beiranvand - Rezaeian, Kanaani (46. Hardani), Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi - Ghoddos (67. Moghanlou), Ghorbani, Ezatolahi - Mohebi (90+1. Jahanbakhsh), Taremi.

Trainer: Amir Ghalenoei

Schiedsrichter: Szymon Marciniak (Polen)

Kommentator: Daniel Gahn