Lionel Messi hat bei der Fußball-WM einmal mehr Geschichte geschrieben und den Torrekord von Miroslav Klose eingestellt. Der Superstar aus Argentinien erzielte im Auftaktspiel des Weltmeisters gegen Algerien (3:0) seine Treffer 14, 15 und 16 zog damit bei seiner sechsten Endrunde mit dem früheren DFB-Stürmer in der Rangliste der besten WM-Torschützen gleich.

Messi holt Klose ein

Messi ist mit seinem 200. Länderspiel genau 20 Jahre nach seinem WM-Debüt nun auch der erste Spieler der Geschichte, der bei sechs Weltmeisterschaften auf dem Platz stand. Nach seinen drei Treffern (17., 60., 76.) wurde er in der 79. Minute ausgewechselt.

Bei seiner Auswechslung wurde Messi von den mehr als 40.000 argentinischen Fans unter den 69.045 Zuschauern im Football Stadium der Kansas City Chiefs gefeiert, als habe er Argentinien bereits zur ersehnten Titelverteidigung geführt.

Die Aufstellungen:

Argentinien: E. Martínez - Montiel (46. Molina), Romero (80. Otamendi), Li. Martínez, Medina - de Paul, Mac Allister, Fernández, Almada (55. González) - Messi (80. Paz) - La. Martínez (55. Álvarez).

Trainer: Scaloni

Algerien: Zidane - Belghali, Mandi, Ait-Nouri, Bensebaini - Maza (82. Zerrouki), Bentaleb, Boudaoui (64. Aouar) - Hadj Moussa (64. Mahrez), Gouiri (64. Amoura), Chaibi (81. Boulbina).

Trainer: Petković

Schiedsrichter: Szymon Marciniak (Polen)