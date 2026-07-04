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FIFA WM 2026 - Kap Verde begeistert auch gegen Argentinien
FIFA WM 2026
Kap Verde begeistert auch gegen Argentinien
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FIFA WM 2026
Kap Verde begeistert auch gegen Argentinien
- 04.07.2026
Kap Verde ist die große Überraschung dieser Fußball-WM. Auch gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien begeistert der WM-Debütant.
Kap Verde begeistert auch gegen Argentinien
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- 04.07.2026
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Kap Verde ist die große Überraschung dieser Fußball-WM. Auch gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien begeistert der WM-Debütant.