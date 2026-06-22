Neues Video
ZDF
FIFA WM 2026 - Österreich wehrt sich gegen Argentinien, aber Messi historisch
FIFA WM 2026
Österreich wehrt sich gegen Argentinien, aber Messi historisch
Neues Video
ZDF
FIFA WM 2026
Österreich wehrt sich gegen Argentinien, aber Messi historisch
- 22.06.2026
Im Topspiel der Gruppe J bekommt es Titelverteidiger Argentinien mit Österreich zu tun. Superstar Lionel Messi schreibt ein neues Kapitel Fußballgeschichte.
Österreich wehrt sich gegen Argentinien, aber Messi historisch
- Neues Video
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 22.06.2026
- ZDF
Im Topspiel der Gruppe J bekommt es Titelverteidiger Argentinien mit Österreich zu tun. Superstar Lionel Messi schreibt ein neues Kapitel Fußballgeschichte.
Erst Elfmeter verschossen, dann historischen Meilenstein gesetzt: Ausnahmekönner Lionel Messi hat Argentinien vorzeitig in die K.o.-Runde geschossen und Miroslav Klose als WM-Rekordtorschützen abgelöst. Zwei Tage vor seinem 39. Geburtstag trumpfte Messi wieder groß auf und war mit einem Doppelpack (38. Minute, 90.+5) beim 2:0 (1:0) im zweiten Gruppenspiel gegen Österreich erneut umjubelter Matchwinner des Weltmeisters.
Die Bestmarke hätte Messi in Dallas auch schon früher haben können, doch in der 9. Minute verschoss er einen Foulelfmeter. Der Ball ging etwa einen halben Meter am Pfosten vorbei.
Die Aufstellungen:
Argentinien: Emiliano Martinez - Molina, Romero (57. Otamendi), Li. Martinez, F. Medina (82. Tagliafico) - De Paul (82. Paredes), Mac Allister, Fernández, Almada (64. J. Alvarez) - Messi - La. Martínez (64. Gonzalez).
Trainer: Lionel Scaloni
Trainer: Lionel Scaloni
Österreich: A. Schlager - Posch (67. Prass), Danso, Alaba (67. Friedl), Laimer - Seiwald, X. Schlager - R. Schmid (78. Wimmer), Wanner (67. Arnautovic), Sabitzer - Gregoritsch (85. Chukwuemeka)
Trainer: Ralf Rangnick
Trainer: Ralf Rangnick
Schiedsrichter: Amin Mohamed Omar (Ägypten)
Kommentator: Adrian von der Groeben
Ähnliche Inhalte entdecken