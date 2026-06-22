Lionel Messi beim Dribbling
FIFA WM 2026
Neues Video
ZDF

FIFA WM 2026 - Österreich wehrt sich gegen Argentinien, aber Messi historisch

FIFA WM 2026
Österreich wehrt sich gegen Argentinien, aber Messi historisch
Abspielen
Neues Video
ZDF
FIFA WM 2026
Österreich wehrt sich gegen Argentinien, aber Messi historisch
  • 22.06.2026

Im Topspiel der Gruppe J bekommt es Titelverteidiger Argentinien mit Österreich zu tun. Superstar Lionel Messi schreibt ein neues Kapitel Fußballgeschichte.

Abspielen
FIFA Fußball-WM 2026_ZDFSportstudio
Österreich wehrt sich gegen Argentinien, aber Messi historisch

Im Topspiel der Gruppe J bekommt es Titelverteidiger Argentinien mit Österreich zu tun. Superstar Lionel Messi schreibt ein neues Kapitel Fußballgeschichte.

Abspielen
Erst Elfmeter verschossen, dann historischen Meilenstein gesetzt: Ausnahmekönner Lionel Messi hat Argentinien vorzeitig in die K.o.-Runde geschossen und Miroslav Klose als WM-Rekordtorschützen abgelöst. Zwei Tage vor seinem 39. Geburtstag trumpfte Messi wieder groß auf und war mit einem Doppelpack (38. Minute, 90.+5) beim 2:0 (1:0) im zweiten Gruppenspiel gegen Österreich erneut umjubelter Matchwinner des Weltmeisters.
Die Bestmarke hätte Messi in Dallas auch schon früher haben können, doch in der 9. Minute verschoss er einen Foulelfmeter. Der Ball ging etwa einen halben Meter am Pfosten vorbei.

Die Aufstellungen:

Argentinien: Emiliano Martinez - Molina, Romero (57. Otamendi), Li. Martinez, F. Medina (82. Tagliafico) - De Paul (82. Paredes), Mac Allister, Fernández, Almada (64. J. Alvarez) - Messi - La. Martínez (64. Gonzalez).
Trainer: Lionel Scaloni  
Österreich: A. Schlager - Posch (67. Prass), Danso, Alaba (67. Friedl), Laimer - Seiwald, X. Schlager - R. Schmid (78. Wimmer), Wanner (67. Arnautovic), Sabitzer - Gregoritsch (85. Chukwuemeka)
Trainer: Ralf Rangnick
Schiedsrichter: Amin Mohamed Omar (Ägypten)  
Kommentator: Adrian von der Groeben
Ähnliche Inhalte entdecken
SportLivestreamherausforderndFIFA WM 2026