Erst Elfmeter verschossen, dann historischen Meilenstein gesetzt: Ausnahmekönner Lionel Messi hat Argentinien vorzeitig in die K.o.-Runde geschossen und Miroslav Klose als WM-Rekordtorschützen abgelöst. Zwei Tage vor seinem 39. Geburtstag trumpfte Messi wieder groß auf und war mit einem Doppelpack (38. Minute, 90.+5) beim 2:0 (1:0) im zweiten Gruppenspiel gegen Österreich erneut umjubelter Matchwinner des Weltmeisters.

Die Bestmarke hätte Messi in Dallas auch schon früher haben können, doch in der 9. Minute verschoss er einen Foulelfmeter. Der Ball ging etwa einen halben Meter am Pfosten vorbei.

Die Aufstellungen:

Argentinien: Emiliano Martinez - Molina, Romero (57. Otamendi), Li. Martinez, F. Medina (82. Tagliafico) - De Paul (82. Paredes), Mac Allister, Fernández, Almada (64. J. Alvarez) - Messi - La. Martínez (64. Gonzalez).

Trainer: Lionel Scaloni

Österreich: A. Schlager - Posch (67. Prass), Danso, Alaba (67. Friedl), Laimer - Seiwald, X. Schlager - R. Schmid (78. Wimmer), Wanner (67. Arnautovic), Sabitzer - Gregoritsch (85. Chukwuemeka)

Trainer: Ralf Rangnick

Schiedsrichter: Amin Mohamed Omar (Ägypten)

Kommentator: Adrian von der Groeben