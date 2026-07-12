Fußball-König Lionel Messi kommt der nächsten Krönung nach einem zähen Ringen immer näher. Der Superstar und seine Argentinier besiegten die Schweiz im Viertelfinale von Kansas City mit 3:1 (1:1, 1:0) nach Verlängerung und stehen bei der Mission Titelverteidigung nun in der Runde der letzten vier.

Für die Entscheidung sorgten Julián Álvarez mit einem Traumtor (112. Minute) und Lautaro Martínez nach einem Konter (120.+1). Der 39-jährige Messi hatte im Football-Tempel der Kansas City Chiefs das 1:0 durch Alexis Mac Allister (10.) per Eckball vorbereitet. Dan Ndoye erzielte vor 69.045 Zuschauern den zwischenzeitlichen Ausgleich (67.).

Aufstellung:

Argentinien: Emiliano Martinez - Molina (85. Montiel), Romero (105. Otamendi), Li. Martinez, Tagliafico (78. Gonzalez) - De Paul (85. La. Martínez), Paredes (110. López), Fernández (91. Almada), Mac Allister - Messi, J. Alvarez - Trainer: Lionel Scaloni

Schweiz: Kobel - D. Zakaria (96. Jashari), N. Elvedi, Akanji, Ricardo Rodriguez (90.+5 Cömert) - Xhaka, Freuler (115. R. Vargas) - Rieder (86. Muheim), Sow (86. Widmer), Ndoye (86. Amdouni) - Embolo - Trainer: Murat Yakin

Schiedsrichter: Joao Pinheiro (Portugal)

Kommentator: Martin Gräfe