Australiens Torhüter Patrick Beach pariert.
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FIFA WM 2026 - Historisches Eigentor bei Australien gegen Ägypten

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Historisches Eigentor bei Australien gegen Ägypten
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Historisches Eigentor bei Australien gegen Ägypten
  • 03.07.2026

Das WM-Sechzehntelfinale Australien gegen Ägypten bot Spannung bis zum Schluss. In der zweiten Halbzeit fiel ein historisches Eigentor.

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Historisches Eigentor bei Australien gegen Ägypten

Das WM-Sechzehntelfinale Australien gegen Ägypten bot Spannung bis zum Schluss. In der zweiten Halbzeit fiel ein historisches Eigentor.

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