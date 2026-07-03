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FIFA WM 2026 - Historisches Eigentor bei Australien gegen Ägypten
FIFA WM 2026
Historisches Eigentor bei Australien gegen Ägypten
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FIFA WM 2026
Historisches Eigentor bei Australien gegen Ägypten
- 03.07.2026
Das WM-Sechzehntelfinale Australien gegen Ägypten bot Spannung bis zum Schluss. In der zweiten Halbzeit fiel ein historisches Eigentor.
Historisches Eigentor bei Australien gegen Ägypten
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- 03.07.2026
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Das WM-Sechzehntelfinale Australien gegen Ägypten bot Spannung bis zum Schluss. In der zweiten Halbzeit fiel ein historisches Eigentor.