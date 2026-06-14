Die Türkei legt bei ihrer WM-Rückkehr nach 24 Jahren Abstinenz einen Fehlstart hin. Die ambitionierte Auswahl um Kapitän Hakan Calhanoglu und Superstar Arda Güler unterlag effizienten Australiern mit 0:2 (0:1) und steht im Kampf um die K.o.-Phase bereits unter Druck.

Der ehemals beim FC Bayern München unter Vertrag stehende Nestory Irankunda (27.) traf für Australien zur Führung, St.-Pauli-Profi Connor Metcalfe sorgte in der 75. Minute für das 2:0. Die "Socceroos" verteidigten gegen die dominante Türkei extrem diszipliniert. Und Keeper Patrick Beach parierte mehrfach stark.

Die Aufstellungen:

Australien: Beach - Circati, Italiano (74. Geria), Souttar, Burgess, O'Neill, Bos (84. Behich) - Okon (84. Irvine), Metcalfe, Irankunda (61. Velupillay), Touré (74. Yengi)

Trainer: Tony Popovic



Türkei: Cakir - Celik (81. Müldür), Demiral, Bardakci, Kadioglu - Güler, Çalhanoglu - Kökcü (62. Akgün), Yüksek (81. Özcan), Yilmaz (46. Yildiz) - Aktürkoglu (85. Gül)

Trainer: Vincenzo Montella

Schiedsrichter: Jesus Valenzuela (Venezuela)

Kommentator: Moritz Zschau