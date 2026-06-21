Belgien - Iran: Rote Karte und ein starker Keeper

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9 Min.

21.06.2026

ZDF

Im zweiten Vorrundenspiel der Gruppe G treffen Belgien und Iran bei der Fußball-WM 2026 aufeinander. Beide Teams warten noch auf einen Sieg.