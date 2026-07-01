Belgiens "alte Herren" dürfen dank einer wahren Willensleistung weiter träumen. Die Mannschaft um Super-Joker Romelu Lukaku und Kapitän Youri Tielemans drehte in Seattle in einer verrückten Schlussphase einen Zwei-Tore-Rückstand gegen den Senegal und zog dank des wilden 3:2 nach Verlängerung (2:2, 0:1) doch noch ins Achtelfinale der WM ein.

Wenige Augenblicke vor einem Elfmeterschießen verwandelte Tielemans einen Strafstoß (120.+5) und schoss die "Roten Teufel" damit endgültig von der Hölle in den Himmel. Zuvor hatten der eingewechselte Lukaku (86.) und Tielemans (89.) in einer aberwitzigen Schlussphase der regulären Spielzeit ein längst verloren geglaubtes Spiel aus dem Feuer gerissen. Der Senegal sah nach den Treffern von Habib Diarra (25.) und Ismaila Sarr (51.) lange wie der sichere Sieger aus.

Die Aufstellungen:

Belgien: Courtois – Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper (78. Meuinier) – Vanaken (63. Moreira), Tielemans – Trossard (109. Onana), De Bruyne (56. Raskin), Doku (56. Lukebakio) – De Ketelaere

Trainer: Rudi Garcia

Senegal: Diaw – Diatta, Ciss, Niakhaté, Jakobs (93. Diouf) – Idrissa Gueye (95. Bara Ndiaye) – Pape Gueye (66. Camara), Diarra (73. Pape Sarr) – Iliman Ndiaye (73. Mbaye), Ismaila Sarr, Mané (93. Jackson)

Trainer: Pape Thiaw

Schiedsrichter: Hector Said Martinez (Honduras)

Kommentator: Konstantin Klostermann