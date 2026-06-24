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FIFA WM 2026 - Teenie-Traumtor für Bosnien-Herzegowina
FIFA WM 2026
Teenie-Traumtor für Bosnien-Herzegowina
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Teenie-Traumtor für Bosnien-Herzegowina
- 24.06.2026
Alles- oder Nichts-Spiel zwischen Bosnien-Herzegowina und Katar. Bosniens Kerim Alajbegović eröffnet den Torreigen.
Teenie-Traumtor für Bosnien-Herzegowina
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- 24.06.2026
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Alles- oder Nichts-Spiel zwischen Bosnien-Herzegowina und Katar. Bosniens Kerim Alajbegović eröffnet den Torreigen.