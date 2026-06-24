Der bosnische Nationalspieler Kerim Alajbegovic jubelt nach seinem Treffer zum 1:0 im WM-Spiel gegen Katar
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FIFA WM 2026 - Teenie-Traumtor für Bosnien-Herzegowina

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Teenie-Traumtor für Bosnien-Herzegowina
  • 24.06.2026

Alles- oder Nichts-Spiel zwischen Bosnien-Herzegowina und Katar. Bosniens Kerim Alajbegović eröffnet den Torreigen.

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Teenie-Traumtor für Bosnien-Herzegowina

Alles- oder Nichts-Spiel zwischen Bosnien-Herzegowina und Katar. Bosniens Kerim Alajbegović eröffnet den Torreigen.

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