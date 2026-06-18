Brasilien - Haiti
FIFA WM 2026
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ZDF

FIFA WM 2026 - Brasilien läuft langsam zu WM-Form auf

FIFA WM 2026
Brasilien läuft langsam zu WM-Form auf
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Neues Video
ZDF
FIFA WM 2026
Brasilien läuft langsam zu WM-Form auf
  • 18.06.2026

In der WM-Gruppe C treffen in ihrem zweiten Spiel in Philadelphia Brasilien und Haiti aufeinander. Ein Sieg ist für die Südamerikaner Pflicht.

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FIFA Fußball-WM 2026_ZDFSportstudio
Brasilien läuft langsam zu WM-Form auf

In der WM-Gruppe C treffen in ihrem zweiten Spiel in Philadelphia Brasilien und Haiti aufeinander. Ein Sieg ist für die Südamerikaner Pflicht.

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