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FIFA WM 2026 - Brasilien läuft langsam zu WM-Form auf
FIFA WM 2026
Brasilien läuft langsam zu WM-Form auf
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ZDF
FIFA WM 2026
Brasilien läuft langsam zu WM-Form auf
- 18.06.2026
In der WM-Gruppe C treffen in ihrem zweiten Spiel in Philadelphia Brasilien und Haiti aufeinander. Ein Sieg ist für die Südamerikaner Pflicht.
Brasilien läuft langsam zu WM-Form auf
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- 18.06.2026
- ZDF
In der WM-Gruppe C treffen in ihrem zweiten Spiel in Philadelphia Brasilien und Haiti aufeinander. Ein Sieg ist für die Südamerikaner Pflicht.