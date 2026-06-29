Erst keinerlei Feuer, dann doch noch eine Samba-Party in letzter Sekunde in Texas: Brasilien träumt nach einem ersten K.o.-Kraftakt weiter vom sechsten WM-Stern.

Der anfangs enttäuschende Rekordweltmeister fand gegen unbeugsame Japaner in Houston immer besser ins Spiel und zog dank eines ganz späten Joker-Tores von Gabriel Martinelli (90.+6) letztlich verdient mit 2:1 (0:1) ins Achtelfinale ein.

Sano brachte Brasilien ins Zittern

Ein Bundesliga-Profi brachte die Brasilianer aber vor 68.777 Zuschauern ganz schön ins Zittern. Der Mainzer Kaishu Sano erzielte für Japan nach einem Sololauf sein erstes Länderspieltor (29.), im Stadion der Houston Texans ging bei der Selecao die Angst um.

Erst Casemiro (56.) beruhigte mit seinem Kopfballtor die Nerven - und der in der 66. Minute eingewechselte Martinelli führte Brasilien spät in der Nachspielzeit in die nächste Runde.

Die Aufstellungen:

Brasilien: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos - Bruno Guimaraes (90.+8 Danilo Santos), Casemiro (90.+2 Fabinho), Rayan, Paqueta (46. Endrick), Vinicius Junior - Matheus Cunha (66. Martinelli)

Trainer: Carlo Ancelotti

Japan: Z. Suzuki - Tomiyasu, Taniguchi, H. Ito - J. Ito (78. Machino), Sano, Kamada (78. Tanaka), Nakamura (66. J. Suzuki), Doan (66. Sugawara), Maeda (90.+7 Ogawa) - Ueda

Trainer: Hajime Moriyasu

Schiedsrichter: Maurizio Mariani (Italien)

Kommentator: Adrian von der Groeben