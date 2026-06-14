Vinicius Junior und Brahim Diaz am 13.06.26
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FIFA WM 2026 - Intensives Topspiel zwischen Brasilien und Marokko

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Intensives Topspiel zwischen Brasilien und Marokko
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Intensives Topspiel zwischen Brasilien und Marokko
  • 14.06.2026

Die WM hat ihr erstes Topspiel gesehen. Zwischen Rekordweltmeister Brasilien und Marokko entwickelte sich in New Jersey eine intensive Partie.

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Intensives Topspiel zwischen Brasilien und Marokko

Die WM hat ihr erstes Topspiel gesehen. Zwischen Rekordweltmeister Brasilien und Marokko entwickelte sich in New Jersey eine intensive Partie.

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