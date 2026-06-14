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FIFA WM 2026 - Intensives Topspiel zwischen Brasilien und Marokko
FIFA WM 2026
Intensives Topspiel zwischen Brasilien und Marokko
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FIFA WM 2026
Intensives Topspiel zwischen Brasilien und Marokko
- 14.06.2026
Die WM hat ihr erstes Topspiel gesehen. Zwischen Rekordweltmeister Brasilien und Marokko entwickelte sich in New Jersey eine intensive Partie.
Intensives Topspiel zwischen Brasilien und Marokko
- Sport
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- 14.06.2026
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Die WM hat ihr erstes Topspiel gesehen. Zwischen Rekordweltmeister Brasilien und Marokko entwickelte sich in New Jersey eine intensive Partie.