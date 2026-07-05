Der unaufhaltsame Torgigant Erling Haaland hat die stolze Fußballnation Brasilien in tiefe Trauer gestürzt und Norwegens Nationalteam zum größten WM-Erfolg seiner Geschichte geführt. Durch das 2:1 (0:0) gegen den Rekordweltmeister erreichten die Skandinavier erstmals überhaupt das Viertelfinale und unterstrichen ihren Status als "Angstgegner" der Selecao.

Haaland mit einem Doppelpack (80. und 90.) erlöste Norwegen, das die einzige Nation bleibt, gegen die Brasilien schon gespielt, aber in fünf Partien noch nie gewonnen hat. Nicht zuletzt, weil Bruno Guimaraes (14.) in East Rutherford einen Foulelfmeter vergab. Der Anschluss durch einen weiteren Strafstoß, den Neymar verwandelte (90.+10), kam zu spät.

Die Aufstellungen:

Brasilien: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos – Bruno Guimaraes (79. Éderson Silva), Casemiro – Rayan (67. Danilo Santos), Martinelli (67. Neymar), Vinicius Junior – Matheus Cunha (58. Endrick)

Trainer: Carlo Ancelotti

Norwegen: Nyland – Ryerson (63. Aursnes), Ajer, Heggem, Möller Wolfe (90.+5 Östigard) – Ödegaard, S. Berge, Berg – Sörloth (46. Bobb), Haaland, Nusa (46. Schjelderup)

Trainer: Ståle Solbakken

Schiedsrichter: Ismail Elfath (USA)

Kommentator: Martin Gräfe