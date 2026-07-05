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FIFA WM 2026 - Spektakel zwischen Brasilien und Norwegen
FIFA WM 2026
Spektakel zwischen Brasilien und Norwegen
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FIFA WM 2026
Spektakel zwischen Brasilien und Norwegen
- 06.07.2026
Die norwegischen Wikinger gegen die Selecao, Erling Haaland gegen Vini Junior: In New Jersey steigt eines der Top-Duelle des Achtelfinales. Welcher Superstar macht den Unterschied?
Spektakel zwischen Brasilien und Norwegen
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- 06.07.2026
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Die norwegischen Wikinger gegen die Selecao, Erling Haaland gegen Vini Junior: In New Jersey steigt eines der Top-Duelle des Achtelfinales. Welcher Superstar macht den Unterschied?
Der unaufhaltsame Torgigant Erling Haaland hat die stolze Fußballnation Brasilien in tiefe Trauer gestürzt und Norwegens Nationalteam zum größten WM-Erfolg seiner Geschichte geführt. Durch das 2:1 (0:0) gegen den Rekordweltmeister erreichten die Skandinavier erstmals überhaupt das Viertelfinale und unterstrichen ihren Status als "Angstgegner" der Selecao.
Haaland mit einem Doppelpack (80. und 90.) erlöste Norwegen, das die einzige Nation bleibt, gegen die Brasilien schon gespielt, aber in fünf Partien noch nie gewonnen hat. Nicht zuletzt, weil Bruno Guimaraes (14.) in East Rutherford einen Foulelfmeter vergab. Der Anschluss durch einen weiteren Strafstoß, den Neymar verwandelte (90.+10), kam zu spät.
Die Aufstellungen:
Brasilien: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos – Bruno Guimaraes (79. Éderson Silva), Casemiro – Rayan (67. Danilo Santos), Martinelli (67. Neymar), Vinicius Junior – Matheus Cunha (58. Endrick)
Trainer: Carlo Ancelotti
Trainer: Carlo Ancelotti
Norwegen: Nyland – Ryerson (63. Aursnes), Ajer, Heggem, Möller Wolfe (90.+5 Östigard) – Ödegaard, S. Berge, Berg – Sörloth (46. Bobb), Haaland, Nusa (46. Schjelderup)
Trainer: Ståle Solbakken
Trainer: Ståle Solbakken
Schiedsrichter: Ismail Elfath (USA)
Kommentator: Martin Gräfe
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