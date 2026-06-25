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FIFA WM 2026 - Pépé brilliert, Curaçao kämpft für den WM-Traum
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Pépé brilliert, Curaçao kämpft für den WM-Traum
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Pépé brilliert, Curaçao kämpft für den WM-Traum
- 25.06.2026
Die Elfenbeinküste mit Shootingstar Yan Diomande möchte erstmals bei einer Weltmeisterschaft die Gruppenphase überstehen. Curaçao will dem etwas entgegensetzen und versuchen, sein WM-Märchen fortzuschreiben.
Pépé brilliert, Curaçao kämpft für den WM-Traum
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- 25.06.2026
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Die Elfenbeinküste mit Shootingstar Yan Diomande möchte erstmals bei einer Weltmeisterschaft die Gruppenphase überstehen. Curaçao will dem etwas entgegensetzen und versuchen, sein WM-Märchen fortzuschreiben.
Die Elfenbeinküste hat sich dank Doppelpacker Nicolas Pépé erstmals für die K.o.-Runde einer Weltmeisterschaft qualifiziert und damit das Fußball-Märchen von Curacao gnadenlos beendet. Die Ivorer bezwangen den exzentrischen Außenseiter zum Abschluss der Gruppenphase mit 2:0 (1:0) und kamen nach den vergeblichen Anläufen 2006, 2010 und 2014 erstmals über die Vorrunde hinaus.
Pépé (7.) stellte in einer niveauarmen Partie auf Vorlage von Leipzigs Yan Diomande früh die Weichen und legte nach dem Wechsel sehenswert nach (64.). Sechs Punkte reichten hinter dem DFB-Team zu Platz zwei in Gruppe E, Curacao schloss mit einem Zähler ab. Das mit nur 160.000 Einwohnern kleinste Land der WM-Geschichte verpasste damit einen weiteren Eintrag in die Geschichtsbücher, als am schlechtesten platziertes Team der Historie hätte der Weltranglisten-81. die K.o.-Runde erreichen können.
Die Aufstellungen:
Curaçao: Room - Gaari (77. Kastaneer), Obispo, Floranus, Brenet (90. Sambo), Fonville (77. Noslin) - Comenencia (61. Antonisse), L. Bacuna, Chong, J. Bacuna - Locadia (90. Kuwas) Trainer: Dick Advocaat
Elfenbeinküste: Y. Fofana - G. Doué, Kossounou, O. Diomande, Operi - Amad Diallo (46. Inao Oulaï), Kessié (77. Seri), Sangaré, Y. Diomande (67. B. Touré) - Bonny (67. Diakité), Pépé (67. Wahi) Trainer: Emerse Fae
Schiedsrichter: Glenn Nyberg (Schweden)
Kommentator: Martin Quast
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