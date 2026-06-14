Neues Video
ZDF
FIFA WM 2026 - 7:1! Deutschland feiert Torfestival
FIFA WM 2026
7:1! Deutschland feiert Torfestival
Neues Video
ZDF
FIFA WM 2026
7:1! Deutschland feiert Torfestival
- 14.06.2026
Das DFB-Team hat den WM-Neuling aus Curaçao nur kurz von der Sensation träumen lassen, dann drehte Deutschland auf und hat das Weiterkommen in der Gruppe E damit bereits so gut wie sicher.
7:1! Deutschland feiert Torfestival
- Neues Video
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 14.06.2026
- ZDF
Das DFB-Team hat den WM-Neuling aus Curaçao nur kurz von der Sensation träumen lassen, dann drehte Deutschland auf und hat das Weiterkommen in der Gruppe E damit bereits so gut wie sicher.
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist mit einem Kantersieg in die WM in den USA, Mexiko und Kanada gestartet. Gegen Außenseiter Curacao gewann das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Houston 7:1 (3:1) und hat das Weiterkommen in der Gruppe E damit bereits so gut wie sicher.
Die Dortmunder Felix Nmecha (6.) und Nico Schlotterbeck (38.) sowie Kai Havertz (45.+5, Foulelfmeter/88.), Jamal Musiala (47.), Nathaniel Brown (68.) und Deniz Undav (78.) erzielten die Treffer für das DFB-Team, das in der Vorrunde noch auf die Elfenbeinküste (20. Juni in Toronto) und Ecuador (25. Juni in East Rutherford) trifft.
Aufstellung
Deutschland: Neuer – Kimmich (83. Anton), Tah (72. Rüdiger), N. Schlotterbeck, Brown (72. Raum) – F. Nmecha (72. Goretzka), Pavlovic, L. Sané, Musiala (64. Undav), Wirtz – Havertz.
Trainer: Julian Nagelsmann
Curaçao: Room – Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville – Comenencia, L. Bacuna, Chong (82. Kastaneer), J. Bacuna – Locadia (65. Margaritha), Hansen (46. Antonisse).
Trainer: Diek Advocaat
Schiedsrichter: Jalal Jayed (Marokko)
Ähnliche Inhalte entdecken