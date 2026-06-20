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FIFA WM 2026 - DFB-Joker stechen gegen Elfenbeinküste
FIFA WM 2026
DFB-Joker stechen gegen Elfenbeinküste
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DFB-Joker stechen gegen Elfenbeinküste
- 21.06.2026
Lange rennt die DFB-Elf im zweiten Gruppenspiel einem Rückstand hinterher. Doch dann beweist Bundestrainer Nagelsmann mit seinen Auswechslungen ein glückliches Händchen.
DFB-Joker stechen gegen Elfenbeinküste
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- 21.06.2026
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Lange rennt die DFB-Elf im zweiten Gruppenspiel einem Rückstand hinterher. Doch dann beweist Bundestrainer Nagelsmann mit seinen Auswechslungen ein glückliches Händchen.