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FIFA WM 2026 - DFB-Joker stechen gegen Elfenbeinküste

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DFB-Joker stechen gegen Elfenbeinküste
  • 21.06.2026

Lange rennt die DFB-Elf im zweiten Gruppenspiel einem Rückstand hinterher. Doch dann beweist Bundestrainer Nagelsmann mit seinen Auswechslungen ein glückliches Händchen.

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DFB-Joker stechen gegen Elfenbeinküste

Lange rennt die DFB-Elf im zweiten Gruppenspiel einem Rückstand hinterher. Doch dann beweist Bundestrainer Nagelsmann mit seinen Auswechslungen ein glückliches Händchen.

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