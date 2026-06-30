Die deutsche Nationalmannschaft ist bei der Fußball-WM im Sechzehntelfinale ausgeschieden. Gegen Paraguay verlor das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Foxborough mit 3:4 im Elfmeterschießen und musste den Traum vom fünften Titelgewinn erneut frühzeitig begraben. 2018 und 2022 war die DFB-Auswahl bereits in der Gruppenphase ausgeschieden. Nach 90 und 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden.

Julio Enciso (42.) traf in der regulären Spielzeit zur Führung für Paraguay, Kai Havertz (54.) glich aus. Ein vermeintlicher Treffer von Jonathan Tah (102.) wurde nach Intervention des Videoassistenten von Schiedsrichter Jalal Jayed zurückgenommen.

Die Aufstellungen:

Deutschland: Neuer - Kimmich, Tah, Rüdiger (110. Thiaw), Brown - F. Nmecha (46. Goretzka), Pavlovic (79. Anton), L. Sané (88. Woltemade), Wirtz (110. Amiri) - Havertz, Undav (63. Musiala)

Trainer: Julian Nagelsmann

Paraguay: Gill - Caceres (99. B. Ojeda), G. Gomez, Canale, Alonso (120.+2 Balbuena) - Cubas, Bobadilla (99. Sanabria), Galarza, Almiron (91. Velazquez), Enciso (57. Mauricio) - Avalos (55. Caballero)

Trainer: Gustavo Alfaro

Schiedsrichter: Jalal Jayed (Marokko)

Kommentator: Adrian von der Groeben