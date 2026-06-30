Gabriel Avalos und Jonathan Tah am 29.06.26
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FIFA WM 2026 - DFB-Team mit Elfmeter-Drama gegen Paraguay

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DFB-Team mit Elfmeter-Drama gegen Paraguay
  • 30.06.2026

Was für ein Drama zum Auftakt der K.o.-Runde: Die deutsche Elf tut sich gegen den krassen Außenseiter Paraguay unglaublich schwer. Nach 120 Minuten muss die Entscheidung vom Elfmeterpunkt fallen.

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DFB-Team mit Elfmeter-Drama gegen Paraguay

Was für ein Drama zum Auftakt der K.o.-Runde: Die deutsche Elf tut sich gegen den krassen Außenseiter Paraguay unglaublich schwer. Nach 120 Minuten muss die Entscheidung vom Elfmeterpunkt fallen.

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Die deutsche Nationalmannschaft ist bei der Fußball-WM im Sechzehntelfinale ausgeschieden. Gegen Paraguay verlor das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Foxborough mit 3:4 im Elfmeterschießen und musste den Traum vom fünften Titelgewinn erneut frühzeitig begraben. 2018 und 2022 war die DFB-Auswahl bereits in der Gruppenphase ausgeschieden. Nach 90 und 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden.
Julio Enciso (42.) traf in der regulären Spielzeit zur Führung für Paraguay, Kai Havertz (54.) glich aus. Ein vermeintlicher Treffer von Jonathan Tah (102.) wurde nach Intervention des Videoassistenten von Schiedsrichter Jalal Jayed zurückgenommen.

Die Aufstellungen:

Deutschland: Neuer - Kimmich, Tah, Rüdiger (110. Thiaw), Brown - F. Nmecha (46. Goretzka), Pavlovic (79. Anton), L. Sané (88. Woltemade), Wirtz (110. Amiri) - Havertz, Undav (63. Musiala)
Trainer: Julian Nagelsmann
Paraguay: Gill - Caceres (99. B. Ojeda), G. Gomez, Canale, Alonso (120.+2 Balbuena) - Cubas, Bobadilla (99. Sanabria), Galarza, Almiron (91. Velazquez), Enciso (57. Mauricio) - Avalos (55. Caballero)
Trainer: Gustavo Alfaro
Schiedsrichter: Jalal Jayed (Marokko)
Kommentator: Adrian von der Groeben
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