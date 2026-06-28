Die DR Kongo hat sich für die K.o.-Phase qualifiziert. Das erst über die interkontinentalen Playoffs ins Turnier gekommene Team gewann gegen Usbekistan 3:1 (0:1) und sicherte sich mit dem Sieg in der Tabelle der Gruppendritten einen Platz unter den besten Acht.

Eldor Schomurodows Traumtor in der zehnten Minute brachte die Führung für Usbekistan. Der nur sieben Minuten später erzielte Ausgleich wurde von Schiedsrichter Felix Zwayer nach Videobeweis aufgrund eines vorangegangenen Foulspiels zurückgenommen.

Die Fans der DR Kongo mussten lange warten, wurde dann aber belohnt: Yoane Wissa (68.) sorgte per Foulelfmeter für das 1:1. Joker Fiston Mayele (78.) gelang die Führung, ehe Wissa (90.+1) mit seinem zweiten Tor alles klarmachte.

Die Aufstellungen

DR Kongo: Mpasi - Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku - Mbuku, Moutoussamy, Sadiki, Cipenga - Wissa, Bakambu - Trainer: Desabre

Usbekistan: Nematow - Alidschanow, Chusanow, Urosow, Aschurmatow, Nasrulloew - Chamdamow, Mozgowoi, Schukurow, Fayzullajew - Schomurodow. - Trainer: Cannavaro

Schiedsrichter: Felix Zwayer (Deutschland)

Kommentator: Julian-Luca Schäfer