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FIFA WM 2026 - Viel Drunter und Drüber bei DR Kongo - Usbekistan
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Viel Drunter und Drüber bei DR Kongo - Usbekistan
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Viel Drunter und Drüber bei DR Kongo - Usbekistan
- 28.06.2026
Mit einem Traumtor von Eldor Schomurodow beginnt die Partie DR Kongo - Usbekistan. Beide Mannschaften wollen es danach wissen - und am Ende klingelt es noch dreimal.
Viel Drunter und Drüber bei DR Kongo - Usbekistan
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- 28.06.2026
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Mit einem Traumtor von Eldor Schomurodow beginnt die Partie DR Kongo - Usbekistan. Beide Mannschaften wollen es danach wissen - und am Ende klingelt es noch dreimal.
Die DR Kongo hat sich für die K.o.-Phase qualifiziert. Das erst über die interkontinentalen Playoffs ins Turnier gekommene Team gewann gegen Usbekistan 3:1 (0:1) und sicherte sich mit dem Sieg in der Tabelle der Gruppendritten einen Platz unter den besten Acht.
Eldor Schomurodows Traumtor in der zehnten Minute brachte die Führung für Usbekistan. Der nur sieben Minuten später erzielte Ausgleich wurde von Schiedsrichter Felix Zwayer nach Videobeweis aufgrund eines vorangegangenen Foulspiels zurückgenommen.
Die Fans der DR Kongo mussten lange warten, wurde dann aber belohnt: Yoane Wissa (68.) sorgte per Foulelfmeter für das 1:1. Joker Fiston Mayele (78.) gelang die Führung, ehe Wissa (90.+1) mit seinem zweiten Tor alles klarmachte.
Die Aufstellungen
DR Kongo: Mpasi - Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku - Mbuku, Moutoussamy, Sadiki, Cipenga - Wissa, Bakambu - Trainer: Desabre
Usbekistan: Nematow - Alidschanow, Chusanow, Urosow, Aschurmatow, Nasrulloew - Chamdamow, Mozgowoi, Schukurow, Fayzullajew - Schomurodow. - Trainer: Cannavaro
Schiedsrichter: Felix Zwayer (Deutschland)
Kommentator: Julian-Luca Schäfer
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