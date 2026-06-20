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FIFA WM 2026 - Curaçao liefert historisches Match gegen Ecuador
FIFA WM 2026
Curaçao liefert historisches Match gegen Ecuador
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Curaçao liefert historisches Match gegen Ecuador
- 20.06.2026
In der Partie zwischen den beiden deutschen Gruppengegnern Ecuador und Curacao stehen die Torhüter im Mittelpunkt. Zum Weiterkommen wäre für beide Mannschaften ein Sieg nötig.
Curaçao liefert historisches Match gegen Ecuador
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- 20.06.2026
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In der Partie zwischen den beiden deutschen Gruppengegnern Ecuador und Curacao stehen die Torhüter im Mittelpunkt. Zum Weiterkommen wäre für beide Mannschaften ein Sieg nötig.