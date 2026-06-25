Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat zum Abschluss der WM-Gruppenphase den ersten Dämpfer hinnehmen müssen. Nach zwei Siegen verlor das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann im letzten Spiel der Vorrunde mit 1:2 (1:1) gegen Ecuador. Schon vor der Partie hatte die DFB-Auswahl den Einzug in die K.o.-Phase als Gruppensieger gesichert.

Sané mit Blitztor

Leroy Sané (2.) brachte Deutschland im WM-Finalstadion in East Rutherford mit einem umstrittenen Treffer früh in Führung, dem Tor war ein Foulspiel des Bayern-Profis Aleksandar Pavlovic vorausgegangen. Nilson Angulo (9.) und Gonzalo Plata (78.) drehten das Spiel für die Südamerikaner, die als einer der besten Gruppendritten das Weiterkommen sicherten.

Die Aufstellungen:

Ecuador: Galindez - Franco (64. Preciado), Ordonez, Pacho, Hincapie (71. Estupinan) - M. Caicedo, Vite, Yeboah (85. Torres), Plata, Angulo (85. J. Caicedo) - E. Valencia (64. Rodriguez).

Trainer: Sebastián Andrés Beccacece

Deutschland: Neuer – Kimmich (60. Thiaw), Tah, Rüdiger, Raum - F. Nmecha (64. Beier), Pavlovic (46. Stiller), L. Sané, Musiala, Wirtz (73. P. Groß) – Havertz (60. Undav).

Trainer: Julian Nagelsmann

Schiedsrichterin: Tori Penso (USA)