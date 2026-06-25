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FIFA WM 2026 - DFB-Elf baut nach früher Führung gegen Ecuador ab
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DFB-Elf baut nach früher Führung gegen Ecuador ab
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DFB-Elf baut nach früher Führung gegen Ecuador ab
- 26.06.2026
Gegen Ecuador zeigt die deutsche Nationalelf ihr bisher schwächstes Spiel bei dieser WM. Daran ändert auch Sanés Blitztor zur 1:0-Führung nichts.
DFB-Elf baut nach früher Führung gegen Ecuador ab
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- 26.06.2026
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Gegen Ecuador zeigt die deutsche Nationalelf ihr bisher schwächstes Spiel bei dieser WM. Daran ändert auch Sanés Blitztor zur 1:0-Führung nichts.
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat zum Abschluss der WM-Gruppenphase den ersten Dämpfer hinnehmen müssen. Nach zwei Siegen verlor das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann im letzten Spiel der Vorrunde mit 1:2 (1:1) gegen Ecuador. Schon vor der Partie hatte die DFB-Auswahl den Einzug in die K.o.-Phase als Gruppensieger gesichert.
Sané mit Blitztor
Leroy Sané (2.) brachte Deutschland im WM-Finalstadion in East Rutherford mit einem umstrittenen Treffer früh in Führung, dem Tor war ein Foulspiel des Bayern-Profis Aleksandar Pavlovic vorausgegangen. Nilson Angulo (9.) und Gonzalo Plata (78.) drehten das Spiel für die Südamerikaner, die als einer der besten Gruppendritten das Weiterkommen sicherten.
Die Aufstellungen:
Ecuador: Galindez - Franco (64. Preciado), Ordonez, Pacho, Hincapie (71. Estupinan) - M. Caicedo, Vite, Yeboah (85. Torres), Plata, Angulo (85. J. Caicedo) - E. Valencia (64. Rodriguez).
Trainer: Sebastián Andrés Beccacece
Trainer: Sebastián Andrés Beccacece
Deutschland: Neuer – Kimmich (60. Thiaw), Tah, Rüdiger, Raum - F. Nmecha (64. Beier), Pavlovic (46. Stiller), L. Sané, Musiala, Wirtz (73. P. Groß) – Havertz (60. Undav).
Trainer: Julian Nagelsmann
Trainer: Julian Nagelsmann
Schiedsrichterin: Tori Penso (USA)
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