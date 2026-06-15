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FIFA WM 2026 - Später Treffer entscheidet Alu-Fest
FIFA WM 2026
Später Treffer entscheidet Alu-Fest
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Später Treffer entscheidet Alu-Fest
- 15.06.2026
Die Elfenbeinküste und Ecuador sind die nächsten Gegner des DFB-Teams. Im direkten Duell entscheidet ein später Treffer die Partie.
Später Treffer entscheidet Alu-Fest
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- 15.06.2026
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Die Elfenbeinküste und Ecuador sind die nächsten Gegner des DFB-Teams. Im direkten Duell entscheidet ein später Treffer die Partie.