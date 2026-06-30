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FIFA WM 2026 - Spiel der Traumtore bei Elfenbeinküste - Norwegen
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Spiel der Traumtore bei Elfenbeinküste - Norwegen
- 30.06.2026
Der DFB-Vorrundengegner Elfenbeinküste traf im WM-Sechzehntelfinale auf Geheimfavorit Norwegen. Die Zuschauer in Dallas sahen ein Spiel der Traumtore.
Spiel der Traumtore bei Elfenbeinküste - Norwegen
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- 30.06.2026
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Der DFB-Vorrundengegner Elfenbeinküste traf im WM-Sechzehntelfinale auf Geheimfavorit Norwegen. Die Zuschauer in Dallas sahen ein Spiel der Traumtore.
Ein Traumtor von Bundesligaprofi Antonio Nusa und ein später Treffer von Superstar Erling Haaland haben Norwegen ins erste WM-Achtelfinale seit 28 Jahren geführt. Die Norweger gewannen auch dank großer Effizienz in der ersten K.-o.-Runde gegen die Elfenbeinküste mit 2:1 (1:0).
RB Leipzigs Offensivspieler Nusa erzielte im Dallas Stadion mit einem feinen Schlenzer in den Winkel den 1:0-Führungstreffer für Norwegen (39. Minute). Nach dem Ausgleich durch Amad Diallo (74.) nutzte der bis dahin blasse Haaland die Bühne für seine große Show: In der 86. Minute schob er den Ball aus kurzer Distanz zum umjubelten Sieg ins Tor. Sein fünfter Turniertreffer war sein einfachster.
Die Aufstellungen:
Elfenbeinküste: Y. Fofana – Doué, Kossounou, Agbadou, Konan (90.+3 Toure) – Inao Oulai (60. Diallo), Sangaré, Kessié – Bonny (60. Wahi), Pepé (87. Diakite), Y. Diomande (90.+3 Guessand).
Trainer: Emerse Faé
Trainer: Emerse Faé
Norwegen: Nyland – Pedersen (83. Aursnes), Ajer, Heggem, Möller Wolfe – Ödegaard, Berge, Berg – Sörloth (71. Bobb), Haaland, Nusa (71. Schjelderup).
Trainer: Staale Solbakken
Trainer: Staale Solbakken
Schiedsrichter: Jesus Valenzuela (Venezuela)
Kommentator: Konstantin Klostermann
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