Ein Traumtor von Bundesligaprofi Antonio Nusa und ein später Treffer von Superstar Erling Haaland haben Norwegen ins erste WM-Achtelfinale seit 28 Jahren geführt. Die Norweger gewannen auch dank großer Effizienz in der ersten K.-o.-Runde gegen die Elfenbeinküste mit 2:1 (1:0).

RB Leipzigs Offensivspieler Nusa erzielte im Dallas Stadion mit einem feinen Schlenzer in den Winkel den 1:0-Führungstreffer für Norwegen (39. Minute). Nach dem Ausgleich durch Amad Diallo (74.) nutzte der bis dahin blasse Haaland die Bühne für seine große Show: In der 86. Minute schob er den Ball aus kurzer Distanz zum umjubelten Sieg ins Tor. Sein fünfter Turniertreffer war sein einfachster.

Die Aufstellungen:

Elfenbeinküste: Y. Fofana – Doué, Kossounou, Agbadou, Konan (90.+3 Toure) – Inao Oulai (60. Diallo), Sangaré, Kessié – Bonny (60. Wahi), Pepé (87. Diakite), Y. Diomande (90.+3 Guessand).

Trainer: Emerse Faé

Norwegen: Nyland – Pedersen (83. Aursnes), Ajer, Heggem, Möller Wolfe – Ödegaard, Berge, Berg – Sörloth (71. Bobb), Haaland, Nusa (71. Schjelderup).

Trainer: Staale Solbakken

Schiedsrichter: Jesus Valenzuela (Venezuela)

Kommentator: Konstantin Klostermann