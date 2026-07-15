Titelverteidiger Argentinien hat bei der Fußball-WM erneut das Finale erreicht. Der dreimalige Weltmeister schaltete England am Mittwoch im Halbfinale in Atlanta mit 2:1 (0:0) aus und folgte Spanien ins Endspiel am Sonntag in East Rutherford.

Enzo Fernández (85.) und Lautaro Martínez (90.+2) trafen in Atlanta für die Argentinier von Trainer Lionel Scaloni - jeweils auf Vorarbeit von Lionel Messi. England mit seinem deutschen Teammanager Thomas Tuchel war durch Anthony Gordon (55.) in Führung gegangen, die Three Lions verpassten ihr erstes WM-Finale seit dem einzigen Triumph 1966.

Die Aufstellungen:

England: Pickford - James (82. Burn) , Stones (90+6. Toney), Guehi, Spence (90+6. Rashford) - Rice (82. O'Reilly), Anderson - Rogers, Bellingham, Gordon (72. Konsa) - Kane

Trainer: Thomas Tuchel

Argentinien: E. Martínez - Molina (72. Montiel), Romero, Li. Martinez (72. Otamendi), Tagliafico (81. Martínez) - Simeone (72. De Paul), Paredes (64. Gonzalez), Fernandez, Mac Allister - Messi - Alvarez

Trainer: Lionel Scaloni

Schiedsrichter: Ismael Elfath (USA)

Kommentator: Martin Gräfe