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FIFA WM 2026 - Wahnsinns-Schlussphase bei Argentinien - England
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Wahnsinns-Schlussphase bei Argentinien - England
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Wahnsinns-Schlussphase bei Argentinien - England
- 15.07.2026
Das Duell zwischen England und Argentinien war schon vor Anpfiff emotional aufgeladen. Die Partie gipfelte in einer verrückten Schlussphase.
Wahnsinns-Schlussphase bei Argentinien - England
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- 15.07.2026
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Das Duell zwischen England und Argentinien war schon vor Anpfiff emotional aufgeladen. Die Partie gipfelte in einer verrückten Schlussphase.
Titelverteidiger Argentinien hat bei der Fußball-WM erneut das Finale erreicht. Der dreimalige Weltmeister schaltete England am Mittwoch im Halbfinale in Atlanta mit 2:1 (0:0) aus und folgte Spanien ins Endspiel am Sonntag in East Rutherford.
Enzo Fernández (85.) und Lautaro Martínez (90.+2) trafen in Atlanta für die Argentinier von Trainer Lionel Scaloni - jeweils auf Vorarbeit von Lionel Messi. England mit seinem deutschen Teammanager Thomas Tuchel war durch Anthony Gordon (55.) in Führung gegangen, die Three Lions verpassten ihr erstes WM-Finale seit dem einzigen Triumph 1966.
Die Aufstellungen:
England: Pickford - James (82. Burn) , Stones (90+6. Toney), Guehi, Spence (90+6. Rashford) - Rice (82. O'Reilly), Anderson - Rogers, Bellingham, Gordon (72. Konsa) - Kane
Trainer: Thomas Tuchel
Trainer: Thomas Tuchel
Argentinien: E. Martínez - Molina (72. Montiel), Romero, Li. Martinez (72. Otamendi), Tagliafico (81. Martínez) - Simeone (72. De Paul), Paredes (64. Gonzalez), Fernandez, Mac Allister - Messi - Alvarez
Trainer: Lionel Scaloni
Trainer: Lionel Scaloni
Schiedsrichter: Ismael Elfath (USA)
Kommentator: Martin Gräfe
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