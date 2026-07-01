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FIFA WM 2026 - DR Kongo macht England das Leben schwer
FIFA WM 2026
DR Kongo macht England das Leben schwer
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FIFA WM 2026
DR Kongo macht England das Leben schwer
- 01.07.2026
Im WM-Sechzehntelfinale hat England große Mühe gegen die DR Kongo. Keeper Mpasi treibt die Briten mit seinen Paraden immer wieder zur Verzweiflung.
DR Kongo macht England das Leben schwer
- Sport
- Kurzfassung
- unterhaltsam
- 01.07.2026
- ZDF
Im WM-Sechzehntelfinale hat England große Mühe gegen die DR Kongo. Keeper Mpasi treibt die Briten mit seinen Paraden immer wieder zur Verzweiflung.
Tor-Garant Harry Kane lässt England aufatmen, das peinliche Aus ist abgewendet: Dank eines späten Doppelpacks ihres herausragenden Anführers hat die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel ihren Traum vom zweiten WM-Titel gerade so am Leben erhalten. Im spektakulären Sechzehntelfinale gegen den wie entfesselt aufspielenden Außenseiter aus der Demokratischen Republik Kongo verhinderte der Vize-Europameister eine Blamage und mühte sich letztlich zu einem 2:1 (0:1)-Sieg.
Harry Kane mit Doppelpack
Kane (75., 86.) drehte die Partie mit seiner großen Klasse zugunsten der Engländer, die lange an Kongos überragendem Torwart Lionel Mpasi verzweifelt waren. Brian Cipenga (7.) hatte die Zentralafrikaner in Führung gebracht.
Die Aufstellungen:
England: Pickford – Spence (70. Eze), Konsa, Guehi, O'Reilly - Anderson – Bellingham, Rice (90.+1 Stones) – Madueke (60. Saka), Kane, Rashford (60. Gordon).
Trainer: Thomas Tuchel
Trainer: Thomas Tuchel
DR Kongo: Mpasi-Nzau – Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Sadiki, Masuaku (89. J. Kayembe) – Mukau (76. E. Kayembe), Moutoussamy (89. Mayele), Mbuku (64. Elia) – Cipenga (76. Bongonda), Wissa.
Trainer: Sebastien Desabre
Trainer: Sebastien Desabre
Schiedsrichter: Adham Makhadmeh (Jordanien)
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