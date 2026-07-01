Tor-Garant Harry Kane lässt England aufatmen, das peinliche Aus ist abgewendet: Dank eines späten Doppelpacks ihres herausragenden Anführers hat die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel ihren Traum vom zweiten WM-Titel gerade so am Leben erhalten. Im spektakulären Sechzehntelfinale gegen den wie entfesselt aufspielenden Außenseiter aus der Demokratischen Republik Kongo verhinderte der Vize-Europameister eine Blamage und mühte sich letztlich zu einem 2:1 (0:1)-Sieg.

Harry Kane mit Doppelpack

Kane (75., 86.) drehte die Partie mit seiner großen Klasse zugunsten der Engländer, die lange an Kongos überragendem Torwart Lionel Mpasi verzweifelt waren. Brian Cipenga (7.) hatte die Zentralafrikaner in Führung gebracht.

Die Aufstellungen:

England: Pickford – Spence (70. Eze), Konsa, Guehi, O'Reilly - Anderson – Bellingham, Rice (90.+1 Stones) – Madueke (60. Saka), Kane, Rashford (60. Gordon).

Trainer: Thomas Tuchel

DR Kongo: Mpasi-Nzau – Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Sadiki, Masuaku (89. J. Kayembe) – Mukau (76. E. Kayembe), Moutoussamy (89. Mayele), Mbuku (64. Elia) – Cipenga (76. Bongonda), Wissa.

Trainer: Sebastien Desabre

Schiedsrichter: Adham Makhadmeh (Jordanien)