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FIFA WM 2026 - Abwehrreihen dominieren bei England gegen Ghana
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Abwehrreihen dominieren bei England gegen Ghana
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Abwehrreihen dominieren bei England gegen Ghana
- 24.06.2026
England und Ghana bieten den Zuschauern in Boston magere Kost. Vor allem die favorisierten Briten enttäuschen über weite Strecken.
Abwehrreihen dominieren bei England gegen Ghana
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- 24.06.2026
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England und Ghana bieten den Zuschauern in Boston magere Kost. Vor allem die favorisierten Briten enttäuschen über weite Strecken.
Englands Star-Offensive um Harry Kane ist an Ghanas Abwehr-Bollwerk verzweifelt. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel kam nicht über ein 0:0 hinaus und verpasste die vorzeitige Qualifikation für die K.o.-Runde.
Ghanas Bollwerk hält gegen England
Die Three Lions bleiben zwar Tabellenführer der Gruppe L, doch der Auftritt bremst die Hoffnung der Fans auf den zweiten WM-Stern der Verbandsgeschichte. Die besten Chancen vergaben Nico O'Reilly mit einem Kopfball an die Latte und Kane mit dem Nachschuss in der 86. Minute.
Vor 63.983 Zuschauern in Boston verpasste der Bayern-Torjäger die Chance, sich zum alleinigen WM-Rekordtorschützen Englands zu krönen. So muss er sich die Zehn-Tore-Bestmarke weiterhin mit Gary Lineker teilen.
Die Aufstellungen:
England: Pickford - James, Konsa, Guehi, Spence (66. O'Reilly) - Madueke (83. Rashford), Anderson (74. Eze) - Bellingham (74. Rogers), Rice, Gordon (65. Saka) - Kane.
Trainer: Tuchel
Trainer: Tuchel
Ghana: Asare - Senaya (88. Peprah Oppong), Adjetey, Opoku, Mensah - Williams (66. Fatawu), Marfo Yirenkyi - Partey, Sibo, Semenyo, Ayew (67. Abu).
Trainer: Queiroz
Trainer: Queiroz
Schiedsrichter: Héctor Martínez (Honduras)
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