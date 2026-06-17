Harry Kane hat England einen perfekten Start in die WM-Titelmission beschert und einen weiteren Meilenstein seiner Karriere gesetzt. Der Kapitän war mit einem Doppelpack der entscheidende Mann beim ereignisreichen 4:2 (2:2)-Sieg im ersten Gruppenspiel gegen Kroatien.

Harry Kane verschießt und verwandelt

Kane war im Dallas Stadion mit einem Foulelfmeter im zweiten Versuch (12. Minute) und mit einem wuchtigen Kopfball (42.) erfolgreich. Mit seinen WM-Toren neun und zehn zog der Profi von Bayern München mit Englands bisherigen Rekordhalter Gary Lineker gleich.

Jude Bellingham (48.) und Marcus Rashford (85.) erzielten die weiteren Tore für den Turnier-Mitfavoriten. Für Kroatien konnten Martin Baturina (36.) und Petar Musa (45.+5) zwischenzeitlich zweimal ausgleichen.

Die Aufstellungen:

England: Pickford – R. James, Konsa, Stones (87. Guehi), O'Reilly – Anderson, Rice (72. Rogers) - Madueke (72. Saka), Ju. Bellingham (79. Spence), A. Gordon (72. Rashford) – Kane.

Trainer: Thomas Tuchel

Kroatien: Livakovic – Sutalo, L. Vuskovic (66. Marco Pasalic), Gvardiol – Stanisic, Perisic – P. Sucic, Modric (58. Kovacic), Mario Pasalic (78. Kramaric), Baturina (78. Vlasic) – Musa (66. Matanovic).

Trainer: Zlatko Dalic

Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)