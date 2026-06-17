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FIFA WM 2026 - Furiose Engländer ringen Kroatien nieder
FIFA WM 2026
Furiose Engländer ringen Kroatien nieder
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FIFA WM 2026
Furiose Engländer ringen Kroatien nieder
- 18.06.2026
England ist erfolgreich in die WM gestartet. Gegen Kroatien zeigten die "Three Lions" ein ganz anderes Gesicht als bei der EM 2024 und boten phasenweise begeisternden Offensivfußball.
Furiose Engländer ringen Kroatien nieder
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- 18.06.2026
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England ist erfolgreich in die WM gestartet. Gegen Kroatien zeigten die "Three Lions" ein ganz anderes Gesicht als bei der EM 2024 und boten phasenweise begeisternden Offensivfußball.
Harry Kane hat England einen perfekten Start in die WM-Titelmission beschert und einen weiteren Meilenstein seiner Karriere gesetzt. Der Kapitän war mit einem Doppelpack der entscheidende Mann beim ereignisreichen 4:2 (2:2)-Sieg im ersten Gruppenspiel gegen Kroatien.
Harry Kane verschießt und verwandelt
Kane war im Dallas Stadion mit einem Foulelfmeter im zweiten Versuch (12. Minute) und mit einem wuchtigen Kopfball (42.) erfolgreich. Mit seinen WM-Toren neun und zehn zog der Profi von Bayern München mit Englands bisherigen Rekordhalter Gary Lineker gleich.
Jude Bellingham (48.) und Marcus Rashford (85.) erzielten die weiteren Tore für den Turnier-Mitfavoriten. Für Kroatien konnten Martin Baturina (36.) und Petar Musa (45.+5) zwischenzeitlich zweimal ausgleichen.
Die Aufstellungen:
England: Pickford – R. James, Konsa, Stones (87. Guehi), O'Reilly – Anderson, Rice (72. Rogers) - Madueke (72. Saka), Ju. Bellingham (79. Spence), A. Gordon (72. Rashford) – Kane.
Trainer: Thomas Tuchel
Trainer: Thomas Tuchel
Kroatien: Livakovic – Sutalo, L. Vuskovic (66. Marco Pasalic), Gvardiol – Stanisic, Perisic – P. Sucic, Modric (58. Kovacic), Mario Pasalic (78. Kramaric), Baturina (78. Vlasic) – Musa (66. Matanovic).
Trainer: Zlatko Dalic
Trainer: Zlatko Dalic
Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)
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