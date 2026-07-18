Der englische Nationalspieler Djed Spence umklammert im Zweikampf seinen französischen Kontrahenten Michael Olise
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FIFA WM 2026 - Vollkommen verrücktes Spiel um Platz drei

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Vollkommen verrücktes Spiel um Platz drei
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Vollkommen verrücktes Spiel um Platz drei
  • 19.07.2026

Das Spiel um Platz drei zwischen England und Frankreich entwickelte sich schnell zu einem munteren Scheibenschießen. Die Highlights der Partie.

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Vollkommen verrücktes Spiel um Platz drei

Das Spiel um Platz drei zwischen England und Frankreich entwickelte sich schnell zu einem munteren Scheibenschießen. Die Highlights der Partie.

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