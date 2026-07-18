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FIFA WM 2026 - Vollkommen verrücktes Spiel um Platz drei
FIFA WM 2026
Vollkommen verrücktes Spiel um Platz drei
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FIFA WM 2026
Vollkommen verrücktes Spiel um Platz drei
- 19.07.2026
Das Spiel um Platz drei zwischen England und Frankreich entwickelte sich schnell zu einem munteren Scheibenschießen. Die Highlights der Partie.
Vollkommen verrücktes Spiel um Platz drei
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- 19.07.2026
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Das Spiel um Platz drei zwischen England und Frankreich entwickelte sich schnell zu einem munteren Scheibenschießen. Die Highlights der Partie.