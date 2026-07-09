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FIFA WM 2026 - Geniestreich bricht den Bann bei Frankreich - Marokko
FIFA WM 2026
Geniestreich bricht den Bann bei Frankreich - Marokko
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FIFA WM 2026
Geniestreich bricht den Bann bei Frankreich - Marokko
- 10.07.2026
Topfavorit gegen Geheimfavorit: Das Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko hat alle Zutaten für ein Topspiel. Können die Afrikaner die französische Staroffensive stoppen?
Geniestreich bricht den Bann bei Frankreich - Marokko
- Sport
- Kurzfassung
- unterhaltsam
- 10.07.2026
- ZDF
Topfavorit gegen Geheimfavorit: Das Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko hat alle Zutaten für ein Topspiel. Können die Afrikaner die französische Staroffensive stoppen?
Traumtor nach Elfmeter-Patzer: Kylian Mbappé hat Top-Favorit Frankreich bei der Fußball-WM als erstes Team ins Halbfinale geführt. Nach einem wunderschönen Schlenzer seines Superstürmers besiegte das französische Starensemble Afrikameister Marokko in einem einseitigen Spiel mit 2:0 (0:0) und kann nun Geschichte schreiben. Der Traum vom dritten WM-Titel nach 1998 und 2018 lebt.
Die Franzosen mussten trotz drückender Überlegenheit lange warten, unter anderem, weil Mbappé mit einem Strafstoß an Bono scheiterte (28.). Seinen Fehlschuss machte der Torjäger mit dem erlösenden Führungstreffer nach einer Stunde wett (60.). Dem achten Turniertreffer, ein Traumtor von der Strafraumgrenze und zugleich das 20. des Ausnahmekönners im 20. WM-Spiel, ließ Ousmane Dembélé mit seinem fünften Turniertor das 2:0 folgen (66.).
Die Aufstellung:
Frankreich: Maignan - Koundé (87. Gusto), Upamecano, Saliba, Digne - Kone (71. Zaire-Emery), Rabiot - Dembélé, Olise, Doué (77. Barcola) - Mbappé (77. Mateta)
Trainer: Didier Deschamps
Trainer: Didier Deschamps
Marokko: Bono - Hakimi, Diop, Mazraoui, Salah-Eddine (74. Yassine) - Bouaddi (62. Amrabat), El Aynaoui - Díaz (74. El Ouahdi), Ounahi, Talbi (85. Sbai), - El Khannouss (62. Rahimi)
Trainer: Mohamed Ouahbi
Trainer: Mohamed Ouahbi
Schiedsrichter: Facundo Tello (Argentinien)
Kommentator: Moritz Zschau
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