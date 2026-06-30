Neues Video
ZDF
FIFA WM 2026 - Frankreich gegen Schweden wie im Rausch
FIFA WM 2026
Frankreich gegen Schweden wie im Rausch
Neues Video
ZDF
FIFA WM 2026
Frankreich gegen Schweden wie im Rausch
- 01.07.2026
Kylian Mbappe, Michael Olise und Co. starten gegen Schweden in die K.o-Runde. Können die Skandinavier die Topfavoriten der Equipe Tricolore vor Probleme stellen?
Frankreich gegen Schweden wie im Rausch
- Neues Video
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 01.07.2026
- ZDF
Kylian Mbappe, Michael Olise und Co. starten gegen Schweden in die K.o-Runde. Können die Skandinavier die Topfavoriten der Equipe Tricolore vor Probleme stellen?
Die unaufhaltsame Offensive um Kylian Mbappé hat Frankreich ins WM-Achtelfinale geschossen. Der äußerst souveräne Weltmeister von 2018 ließ beim 3:0 (1:0) gegen Schweden nichts anbrennen und unterstrich im Sechzehntelfinale seinen Favoritenstatus.
Einmal mehr war es Mbappé (45./74.), der Frankreich zum Sieg führte und im Wettschießen mit Superstar Lionel Messi das nächste Ausrufezeichen setzte. Auch Bradley Barcola (53.) traf für die Équipe Tricolore, die in East Rutherford überzeugte und den Eindruck hinterließ, dass sie noch nicht am Limit angekommen ist.
Die Aufstellungen:
Frankreich: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Olise, Barcola – Mbappé
Trainer: Didier Deschamps
Trainer: Didier Deschamps
Schweden: Widell Zetterström – Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson – Svensson, Bergvall, Ayari, Stroud – Elanga – Isak, Gyökeres
Trainer: Graham Potter
Trainer: Graham Potter
Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)
Kommentator: Konstantin Klostermann
Ähnliche Inhalte entdecken