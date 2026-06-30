Die unaufhaltsame Offensive um Kylian Mbappé hat Frankreich ins WM-Achtelfinale geschossen. Der äußerst souveräne Weltmeister von 2018 ließ beim 3:0 (1:0) gegen Schweden nichts anbrennen und unterstrich im Sechzehntelfinale seinen Favoritenstatus.

Einmal mehr war es Mbappé (45./74.), der Frankreich zum Sieg führte und im Wettschießen mit Superstar Lionel Messi das nächste Ausrufezeichen setzte. Auch Bradley Barcola (53.) traf für die Équipe Tricolore, die in East Rutherford überzeugte und den Eindruck hinterließ, dass sie noch nicht am Limit angekommen ist.

Die Aufstellungen:

Frankreich: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Olise, Barcola – Mbappé

Trainer: Didier Deschamps

Schweden: Widell Zetterström – Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson – Svensson, Bergvall, Ayari, Stroud – Elanga – Isak, Gyökeres

Trainer: Graham Potter

Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)

Kommentator: Konstantin Klostermann