v.l. Kylian Mbappe, Pape Gueye (Senegal) am 16.06.2026 in East Rutherford.
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FIFA WM 2026 - Senegal verlangt Frankreich alles ab

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Senegal verlangt Frankreich alles ab
  • 16.06.2026

45 Minuten lang tut sich Frankreich gegen Senegal schwer. Nach dem Seitenwechsel spielen Mbappe und Co. ihre Qualität aber voll aus.

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Senegal verlangt Frankreich alles ab

45 Minuten lang tut sich Frankreich gegen Senegal schwer. Nach dem Seitenwechsel spielen Mbappe und Co. ihre Qualität aber voll aus.

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Ein Geniestreich der Superstars als Initialzündung: Frankreich ist mit einem Arbeitssieg in seine Titelmission gestartet - muss sich für den Traum vom dritten Stern aber steigern. Das Team von Trainer Didier Deschamps bezwang Senegal mit 3:1 (0:0) und revanchierte sich damit für die Auftaktpleite bei der WM 2002.  

Geniestreiche von Olise und Mbappe

Eine geniale Aktion von Michael Olise und Kylian Mbappé stellte in East Rutherford die Weichen, der Kapitän vollendete einen Traumpass des Münchners eiskalt (66.). Dazu erhöhte Bradley Barcola (82.) nach einem schnellen Angriff.
Der Anschlusstreffer durch Ibrahim Mbaye (90.+5) änderte nichts, weil Mbappé (90.+6) mit einem Traumtor erneut zuschlug. Mit seinen Länderspieltreffern 57 und 58 überholte der Stürmer dazu Olivier Giroud und stieg zu Frankreichs Rekordtorschützen auf. 

Die Aufstellungen:

Frankreich: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Theo – Tchouameni, Rabiot, Dembelé (80. Barcola), Olise, D. Doué (87. Cherki) – Mbappé. 
Trainer: Didier Deschamps 
Senegal: E. Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhaté, E. Diouf – Camara (75. Diarra), I. Gueye (88. Ciss), P. Gueye (83. Ndiaye) – I. Sarr (75. Mbaye), Jackson (83. Dieng), Mané. 
Trainer: Pape Thiaw 
Schiedsrichter: Alireza Faghani (Iran)
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