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FIFA WM 2026 - Elfmeter und Traumkombinationen bei Frankreich - Spanien
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Elfmeter und Traumkombinationen bei Frankreich - Spanien
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Elfmeter und Traumkombinationen bei Frankreich - Spanien
- 14.07.2026
Im ersten WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien leitet ein früher Elfmeter das Toreschießen ein. Welches Team kommt als erstes ins Finale?
Elfmeter und Traumkombinationen bei Frankreich - Spanien
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- 14.07.2026
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Im ersten WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien leitet ein früher Elfmeter das Toreschießen ein. Welches Team kommt als erstes ins Finale?
Spanien steht zum zweiten Mal im Finale der Fußball-WM. Der Weltmeister von 2010 besiegte den Top-Favoriten Frankreich am Dienstag im ersten Halbfinale mit 2:0 (1:0) und trifft im Endspiel von New York/New Jersey am Sonntag auf Titelverteidiger Argentinien oder England.
Mikel Oyarzabal brachte Spanien mit einem an Jungstar Lamine Yamal verursachten Foulelfmeter (22.) im ersten Abschnitt in Führung, Pedro Porro (58.) sorgte schließlich für die Entscheidung.
Die Aufstellungen:
Frankreich: Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba (30. Lacroix), Digne - Tchouaméni, Rabiot (46. Koné) - Dembélé, Olise (72. Cherki), Barcola (57. Doué)- Mbappé
Trainer: Didier Deschamps
Trainer: Didier Deschamps
Spanien: Unai Simón - Porro (84. Llorente), Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Fabian Ruiz (78. Pedri) - Yamal, Olmo (78. Merino), Baena (84. Williams) - Oyarzabal (74. Ferran Torres)
Trainer: Luis de la Fuente
Trainer: Luis de la Fuente
Schiedsrichter: Ivan Barton (El Salvador)
Kommentator: Martin Gräfe
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