Frankreichs Nationalspieler Adrien Rabiot bedrängt seinen spanischen Kontrahenten Fabian Ruiz im Zweikampf von hinten
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FIFA WM 2026 - Elfmeter und Traumkombinationen bei Frankreich - Spanien

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Elfmeter und Traumkombinationen bei Frankreich - Spanien
  • 14.07.2026

Im ersten WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien leitet ein früher Elfmeter das Toreschießen ein. Welches Team kommt als erstes ins Finale?

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Elfmeter und Traumkombinationen bei Frankreich - Spanien

Im ersten WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien leitet ein früher Elfmeter das Toreschießen ein. Welches Team kommt als erstes ins Finale?

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Spanien steht zum zweiten Mal im Finale der Fußball-WM. Der Weltmeister von 2010 besiegte den Top-Favoriten Frankreich am Dienstag im ersten Halbfinale mit 2:0 (1:0) und trifft im Endspiel von New York/New Jersey am Sonntag auf Titelverteidiger Argentinien oder England. 
Mikel Oyarzabal brachte Spanien mit einem an Jungstar Lamine Yamal verursachten Foulelfmeter (22.) im ersten Abschnitt in Führung, Pedro Porro (58.) sorgte schließlich für die Entscheidung.  

Die Aufstellungen:

Frankreich: Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba (30. Lacroix), Digne - Tchouaméni, Rabiot (46. Koné) - Dembélé, Olise (72. Cherki), Barcola (57. Doué)- Mbappé 
Trainer: Didier Deschamps 
Spanien: Unai Simón - Porro (84. Llorente), Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Fabian Ruiz (78. Pedri) - Yamal, Olmo (78. Merino), Baena (84. Williams) - Oyarzabal (74. Ferran Torres) 
Trainer: Luis de la Fuente 
Schiedsrichter: Ivan Barton (El Salvador) 
Kommentator: Martin Gräfe 
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