Spanien steht zum zweiten Mal im Finale der Fußball-WM. Der Weltmeister von 2010 besiegte den Top-Favoriten Frankreich am Dienstag im ersten Halbfinale mit 2:0 (1:0) und trifft im Endspiel von New York/New Jersey am Sonntag auf Titelverteidiger Argentinien oder England.

Mikel Oyarzabal brachte Spanien mit einem an Jungstar Lamine Yamal verursachten Foulelfmeter (22.) im ersten Abschnitt in Führung, Pedro Porro (58.) sorgte schließlich für die Entscheidung.

Die Aufstellungen:

Frankreich: Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba (30. Lacroix), Digne - Tchouaméni, Rabiot (46. Koné) - Dembélé, Olise (72. Cherki), Barcola (57. Doué)- Mbappé

Trainer: Didier Deschamps

Spanien: Unai Simón - Porro (84. Llorente), Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Fabian Ruiz (78. Pedri) - Yamal, Olmo (78. Merino), Baena (84. Williams) - Oyarzabal (74. Ferran Torres)

Trainer: Luis de la Fuente

Schiedsrichter: Ivan Barton (El Salvador)

Kommentator: Martin Gräfe