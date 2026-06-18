Im strömenden Regen von Toronto hat Caleb Yirenkyi Ghana gegen WM-Außenseiter Panama mit seinem späten Treffer vor einer Auftakt-Blamage bewahrt. Der 20-Jährige traf in der vierten Minute der Nachspielzeit zum glücklichen 1:0 (0:0) für Ghana, das über weite Strecken enttäuschte.

Treffer in der Nachspielzeit

Der tapfere Fußball-Zwerg aus Panama muss damit weiter auf seinen ersten Punkt bei einer Fußball-Weltmeisterschaft warten. Für Panama ist es nach 2018 die zweite WM-Teilnahme.

In einer Partie auf bescheidenem Niveau waren die Mittelamerikaner vor 42.942 Zuschauern lange Zeit sogar noch das bessere zweier schwacher Teams. Doch dann schockte Yirenkyi die Mannschaft von Trainer Thomas Christiansen tief in der Nachspielzeit.

Die Aufstellungen:

Ghana: Ati-Zigi (46. Asare) - Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah - Owusu (78. Sibo), Yirenkyi - Nuamah (58. Fatawu), Sulemana (58. Thomas-Asante), Semenyo - Ayew (87. Abu).

Trainer: Queiroz

Panama: Mosquera - Cordoba, Ramos, Andrade - Murillo, Martinez (63. Londono), Harvey, Blackman (90. Godoy) - Barcenas, Waterman (63. Fajardo), Rodriguez (74. Diaz).

Trainer: Christiansen

Schiedsrichter: Glenn Nyberg (Schweden)