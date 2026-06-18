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FIFA WM 2026 - Ghana belohnt sich spät gegen Panama
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Ghana belohnt sich spät gegen Panama
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Ghana belohnt sich spät gegen Panama
- 18.06.2026
Nach 45 Minuten Leerlauf steigern sich Ghana und Panama im Regen von Toronto. Die Afrikaner schlagen in der Nachspielzeit entscheidend zu.
Ghana belohnt sich spät gegen Panama
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- 18.06.2026
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Nach 45 Minuten Leerlauf steigern sich Ghana und Panama im Regen von Toronto. Die Afrikaner schlagen in der Nachspielzeit entscheidend zu.
Im strömenden Regen von Toronto hat Caleb Yirenkyi Ghana gegen WM-Außenseiter Panama mit seinem späten Treffer vor einer Auftakt-Blamage bewahrt. Der 20-Jährige traf in der vierten Minute der Nachspielzeit zum glücklichen 1:0 (0:0) für Ghana, das über weite Strecken enttäuschte.
Treffer in der Nachspielzeit
Der tapfere Fußball-Zwerg aus Panama muss damit weiter auf seinen ersten Punkt bei einer Fußball-Weltmeisterschaft warten. Für Panama ist es nach 2018 die zweite WM-Teilnahme.
In einer Partie auf bescheidenem Niveau waren die Mittelamerikaner vor 42.942 Zuschauern lange Zeit sogar noch das bessere zweier schwacher Teams. Doch dann schockte Yirenkyi die Mannschaft von Trainer Thomas Christiansen tief in der Nachspielzeit.
Die Aufstellungen:
Ghana: Ati-Zigi (46. Asare) - Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah - Owusu (78. Sibo), Yirenkyi - Nuamah (58. Fatawu), Sulemana (58. Thomas-Asante), Semenyo - Ayew (87. Abu).
Trainer: Queiroz
Trainer: Queiroz
Panama: Mosquera - Cordoba, Ramos, Andrade - Murillo, Martinez (63. Londono), Harvey, Blackman (90. Godoy) - Barcenas, Waterman (63. Fajardo), Rodriguez (74. Diaz).
Trainer: Christiansen
Trainer: Christiansen
Schiedsrichter: Glenn Nyberg (Schweden)
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