Schottlands Fußballer haben bei ihrem WM-Comeback einen Erfolg gefeiert. Den stimmungsvollen Auftakt gegen den beherzt kämpfenden Außenseiter Haiti gewannen die Bravehearts trotz wackliger Abwehr mit 1:0 (1:0).

Ein abgefälschter Schuss von John McGinn (29.) verdarb den leidgeprüften Haitianern vor 64.146 Zuschauern in Foxborough die Rückkehr auf die große Bühne - mehr als ein halbes Jahrhundert nach der WM-Premiere 1974.

Die Aufstellungen:

Haiti: Placide - Carlens, Adé, Delcroix, Expérience - Vixamar (61. Casimir), Jean Jacques, Bellegarde, Providence (85. Fortune) - Pierrot, Isidor (76. Joseph)

Trainer: Sebastien Migné

Schottland: Gunn - Hickey (75. Patterson), Hanley, Hendry, Robertson - Doak (75. Christie), Ferguson, McTominay, McGinn (83. Curtis) - Shankland (83. McLean), Adams (75. Dykes)

Trainer: Steve Clarke

Schiedsrichter: Mustapha Ghorbal (Algerien)

Kommentator: Moritz Zschau