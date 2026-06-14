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FIFA WM 2026 - Haiti liefert Schottland großen Kampf
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Haiti liefert Schottland großen Kampf
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Haiti liefert Schottland großen Kampf
- 14.06.2026
Als klarer Favorit ist Schottland in das WM-Gruppenduell mit Haiti gegangen. Doch der Inselstaat wehrte sich nach Kräften.
Haiti liefert Schottland großen Kampf
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- 14.06.2026
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Als klarer Favorit ist Schottland in das WM-Gruppenduell mit Haiti gegangen. Doch der Inselstaat wehrte sich nach Kräften.
Schottlands Fußballer haben bei ihrem WM-Comeback einen Erfolg gefeiert. Den stimmungsvollen Auftakt gegen den beherzt kämpfenden Außenseiter Haiti gewannen die Bravehearts trotz wackliger Abwehr mit 1:0 (1:0).
Ein abgefälschter Schuss von John McGinn (29.) verdarb den leidgeprüften Haitianern vor 64.146 Zuschauern in Foxborough die Rückkehr auf die große Bühne - mehr als ein halbes Jahrhundert nach der WM-Premiere 1974.
Die Aufstellungen:
Haiti: Placide - Carlens, Adé, Delcroix, Expérience - Vixamar (61. Casimir), Jean Jacques, Bellegarde, Providence (85. Fortune) - Pierrot, Isidor (76. Joseph)
Trainer: Sebastien Migné
Trainer: Sebastien Migné
Schottland: Gunn - Hickey (75. Patterson), Hanley, Hendry, Robertson - Doak (75. Christie), Ferguson, McTominay, McGinn (83. Curtis) - Shankland (83. McLean), Adams (75. Dykes)
Trainer: Steve Clarke
Trainer: Steve Clarke
Schiedsrichter: Mustapha Ghorbal (Algerien)
Kommentator: Moritz Zschau
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