Schottlands John McGinn schießt aufs Tor
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FIFA WM 2026 - Haiti liefert Schottland großen Kampf

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Haiti liefert Schottland großen Kampf
  • 14.06.2026

Als klarer Favorit ist Schottland in das WM-Gruppenduell mit Haiti gegangen. Doch der Inselstaat wehrte sich nach Kräften.

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Haiti liefert Schottland großen Kampf

Als klarer Favorit ist Schottland in das WM-Gruppenduell mit Haiti gegangen. Doch der Inselstaat wehrte sich nach Kräften.

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Schottlands Fußballer haben bei ihrem WM-Comeback einen Erfolg gefeiert. Den stimmungsvollen Auftakt gegen den beherzt kämpfenden Außenseiter Haiti gewannen die Bravehearts trotz wackliger Abwehr mit 1:0 (1:0). 
Ein abgefälschter Schuss von John McGinn (29.) verdarb den leidgeprüften Haitianern vor 64.146 Zuschauern in Foxborough die Rückkehr auf die große Bühne - mehr als ein halbes Jahrhundert nach der WM-Premiere 1974.   

Die Aufstellungen:

Haiti: Placide - Carlens, Adé, Delcroix, Expérience - Vixamar (61. Casimir), Jean Jacques, Bellegarde, Providence (85. Fortune) - Pierrot, Isidor (76. Joseph)  
Trainer: Sebastien Migné 
Schottland: Gunn - Hickey (75. Patterson), Hanley, Hendry, Robertson - Doak (75. Christie), Ferguson, McTominay, McGinn (83. Curtis) - Shankland (83. McLean), Adams (75. Dykes)  
Trainer: Steve Clarke 
Schiedsrichter: Mustapha Ghorbal (Algerien) 
Kommentator: Moritz Zschau 
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