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FIFA WM 2026 - Irak kassiert Slapstick-Tore gegen Norwegen
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Irak kassiert Slapstick-Tore gegen Norwegen
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Irak kassiert Slapstick-Tore gegen Norwegen
- 17.06.2026
Der Irak hält gegen Norwegen über weite Strecken gut mit. Der Außenseiter bringt sich durch groteske Patzer aber selbst ins Hintertreffen.
Irak kassiert Slapstick-Tore gegen Norwegen
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- 17.06.2026
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Der Irak hält gegen Norwegen über weite Strecken gut mit. Der Außenseiter bringt sich durch groteske Patzer aber selbst ins Hintertreffen.
Erling Haaland hat die hoch gehandelten Norweger bei seinem WM-Debüt zum erfolgreichen Comeback auf der großen Bühne geschossen. Der Stürmer von Manchester City glänzte beim lange doch recht wackligen, aber nicht unverdienten 4:1 (2:1)-Sieg der Wikinger gegen den mutigen Außenseiter Irak mit einem Doppelpack.
Halland trifft doppelt
Die norwegische Führung durch den kaum aufzuhaltenden Torgaranten (29.) egalisierte Irak-Star Aymen Hussein (39.) in einer teils wilden ersten Hälfte. Nur wenig später nutzte Haaland einen schlimmen irakischen Abwehrpatzer (43.). Der erst kurz zuvor eingewechselte Leo Östigaard (77.) machte dann alles klar, Hussein unterlief dann noch ein Eigentor zum Endstand (90.+7).
Die Aufstellungen:
Irak: J. Hassan - Tahseen, H. Ali (73. Saadoon), Hashim, Doski - Ismail (59. Iqbal), Al-Ammari, Bayesh (78. M. Ali), Jasim (73. Qasem) - Al-Hamadi (59. Farji), Hussein.
Trainer: Graham Arnold
Trainer: Graham Arnold
Norwegen: Nyland - Ryerson, Ajer, Heggem, Möller Wolfe (73. Östigard) - Ödegaard (81. Berg), S. Berge, Aursnes (73. Thorstvedt) - Sörloth (73. Bobb), Nusa (73. Schjelderup) - Haaland.
Trainer: Stale Solbakken
Trainer: Stale Solbakken
Schiedsrichter: Pierre Atcho (Gabun)
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