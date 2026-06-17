Erling Haaland hat die hoch gehandelten Norweger bei seinem WM-Debüt zum erfolgreichen Comeback auf der großen Bühne geschossen. Der Stürmer von Manchester City glänzte beim lange doch recht wackligen, aber nicht unverdienten 4:1 (2:1)-Sieg der Wikinger gegen den mutigen Außenseiter Irak mit einem Doppelpack.

Halland trifft doppelt

Die norwegische Führung durch den kaum aufzuhaltenden Torgaranten (29.) egalisierte Irak-Star Aymen Hussein (39.) in einer teils wilden ersten Hälfte. Nur wenig später nutzte Haaland einen schlimmen irakischen Abwehrpatzer (43.). Der erst kurz zuvor eingewechselte Leo Östigaard (77.) machte dann alles klar, Hussein unterlief dann noch ein Eigentor zum Endstand (90.+7).

Die Aufstellungen:

Irak: J. Hassan - Tahseen, H. Ali (73. Saadoon), Hashim, Doski - Ismail (59. Iqbal), Al-Ammari, Bayesh (78. M. Ali), Jasim (73. Qasem) - Al-Hamadi (59. Farji), Hussein.

Trainer: Graham Arnold

Norwegen: Nyland - Ryerson, Ajer, Heggem, Möller Wolfe (73. Östigard) - Ödegaard (81. Berg), S. Berge, Aursnes (73. Thorstvedt) - Sörloth (73. Bobb), Nusa (73. Schjelderup) - Haaland.

Trainer: Stale Solbakken

Schiedsrichter: Pierre Atcho (Gabun)