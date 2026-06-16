La-Ola-Welle, euphorische Fans - aber kein Traumstart: Irans Fußballer haben sich nach vielen Widerständen und einer komplizierten Vorbereitung zum Start ihrer politisch aufgeladenen WM-Teilnahme einen Punkt erkämpft. Das Team Melli von Trainer Ali Ghalenoei trennte sich in seinem Auftaktspiel vor mitreißender Kulisse in Los Angeles 2:2 (1:1) von Neuseeland.

Just trifft doppelt für Neuseeland

Elijah Just (7., 55.) brachte Neuseeland zweimal in Führung, doch Ramin Rezaeian (32.) und Mohammad Mohebi (65.) sicherten den Iranern, die im gigantischen SoFi Stadium von zehntausenden Fans unterstützt wurden, ein Remis. Im kalifornischen Süden lebt die größte iranische Gemeinde außerhalb des Iran.

Die Aufstellungen:

Iran: Beiranvand - Rezaeian, Nemati, Khalilzadeh, Mohammadi - Mohebi, Ghoddos (65. Haji Safi), Ezatolahi, Yousefi (46. Ghayedi) - Moghanlou (53. Alipour), Taremi (80. Hosseinzadeh).

Trainer: Ghalenoei

Neuseeland: Crocombe - Payne (78. Elliot), Surman, Boxall, Cacace (68. Old) - McCowatt (68. Thomas), Bell - Singh, Stamenic, Just - Wood.

Trainer: Bazeley

Schiedsrichter: César Ramos (Mexiko)