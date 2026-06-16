Neues Video
ZDF
FIFA WM 2026 - Iran kommt gegen Neuseeland zweimal zurück
FIFA WM 2026
Iran kommt gegen Neuseeland zweimal zurück
Neues Video
ZDF
FIFA WM 2026
Iran kommt gegen Neuseeland zweimal zurück
- 16.06.2026
Iran und Neuseeland haben sich in Gruppe G ein packendes Spiel geliefert. Das 2:2 geht in Ordnung, die Partie hatte keinen Verlierer verdient.
Iran kommt gegen Neuseeland zweimal zurück
- Neues Video
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 16.06.2026
- ZDF
Iran und Neuseeland haben sich in Gruppe G ein packendes Spiel geliefert. Das 2:2 geht in Ordnung, die Partie hatte keinen Verlierer verdient.
La-Ola-Welle, euphorische Fans - aber kein Traumstart: Irans Fußballer haben sich nach vielen Widerständen und einer komplizierten Vorbereitung zum Start ihrer politisch aufgeladenen WM-Teilnahme einen Punkt erkämpft. Das Team Melli von Trainer Ali Ghalenoei trennte sich in seinem Auftaktspiel vor mitreißender Kulisse in Los Angeles 2:2 (1:1) von Neuseeland.
Just trifft doppelt für Neuseeland
Elijah Just (7., 55.) brachte Neuseeland zweimal in Führung, doch Ramin Rezaeian (32.) und Mohammad Mohebi (65.) sicherten den Iranern, die im gigantischen SoFi Stadium von zehntausenden Fans unterstützt wurden, ein Remis. Im kalifornischen Süden lebt die größte iranische Gemeinde außerhalb des Iran.
Die Aufstellungen:
Iran: Beiranvand - Rezaeian, Nemati, Khalilzadeh, Mohammadi - Mohebi, Ghoddos (65. Haji Safi), Ezatolahi, Yousefi (46. Ghayedi) - Moghanlou (53. Alipour), Taremi (80. Hosseinzadeh).
Trainer: Ghalenoei
Trainer: Ghalenoei
Neuseeland: Crocombe - Payne (78. Elliot), Surman, Boxall, Cacace (68. Old) - McCowatt (68. Thomas), Bell - Singh, Stamenic, Just - Wood.
Trainer: Bazeley
Trainer: Bazeley
Schiedsrichter: César Ramos (Mexiko)
Ähnliche Inhalte entdecken